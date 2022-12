The Callisto Protocol, director parla dei problemi: “colpa della fretta”

The Callisto Protocol ha dovuto affrontare molti problemi, su alcune versioni del gioco, che ne hanno minato inevitabilmente l’esposizione.

Le versioni console, come quella PlayStation 5 che trovate su Amazon, sono leggermente migliori e a differenza di quella PC non soffrono eccessivamente di problemi.

Che, in ogni caso, ha ricevuto recentemente una patch che dovrebbe portare ad una risoluzione di una parte dei suoi problemi di natura tecnica.

Una situazione che ha provocato un inevitabile, purtroppo, review bombing da parte degli utenti che hanno voluto dire la loro sulla resa finale del gioco.

Ma è possibile sapere la causa di questi problemi? A quanto pare sì, ed è niente meno che Glen Schofield a parlarne (come riporta IGN US).

In particolare riguardo ai problemi di stuttering su PC, che capitano anche su configurazioni molto alte, che il CEO Di Striking Distance Studios ha definito una questione di “fretta”.

In una serie di scambi di battute su Twitter, Schofield ha risposto ad alcuni utenti che parlavano proprio dei suddetti problemi.

I problemi di The Callisto Protocol sono frutto di un “errore materiale”, dato dal fatto che al momento del lancio è stato corretto il file sbagliato del gioco, e l’errore si è verificato perché qualcuno aveva fretta di chiudere il progetto:

«Scoprirò come è successo, ma in questo momento la mia attenzione si sta spostando. Tutta la nostra energia è su questo. Alla fine, sono responsabile e affidabile.»

Nel frattempo il titolo si è aggiornato fortemente anche su console, portando alla risoluzione di vari problemi che erano apparsi su queste versioni.

Intanto non è mancato neanche il classico demake, che tra l’altro richiede anche una configurazione meno potente, di The Callisto Protocol che si è trasformato in un titolo per PS1.

Nella nostra recensione vi abbiamo inoltre spiegato che The Callisto Protocol «non tradisce le attese e si rivela un horror di grandissima qualità. Nonostante sia derivativo e molto conservativo, dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti.»