Giocate The Callisto Protocol su PC? C’è la patch che aspettavate

The Callisto Protocol è uno dei titoli che i fan dei giochi horror sci-fi aspettavano a braccia aperte, visto parliamo dell’erede del noto Dead Space. Tuttavia, i giocatori PC si stavano da giorni lamentando delle scarse performance, sebbene ora è il momento di una patch correttiva.

Il titolo (che potete trovare su Amazon) ci porta nello spazio profondo, per un’avventura davvero terrificante e ansiogena come da programma.

Se la versione specifica del gioco su PC se la passava decisamente peggio delle altre, a quanto pare ora sono intervenuti gli aggiornamenti di rito atti a sanare la situazione.

Come riportato anche da Eurogamer, gli sviluppatori hanno infatti da poco rilasciato l’aggiornamento pensato per eliminare alcuni problemi tecnici piuttosto gravi.

È infatti disponibile una patch per la versione PC di The Callisto Protocol, la quale risolve il problema di stuttering che affligge l’edizione del gioco in questione, definita “ingiocabile” da un gran numero di giocatori e addetti ai lavori.

Solo ieri lo studio ha dichiarato in un comunicato che: «Siamo consapevoli che alcuni utenti stanno riscontrando problemi di stuttering su PC. Abbiamo una patch che sarà disponibile tra poche ore per migliorare le prestazioni, con una serie di ulteriori aggiornamenti in arrivo».

Oggi, il team ha ringraziato i giocatori per la loro pazienza e ha confermato su Twitter che «è ora disponibile una patch per PC per migliorare i problemi di stuttering del gameplay dovuti alla compilazione degli shader».

«Dopo l’aggiornamento, è possibile che si verifichi un temporaneo stuttering nel menu di gioco al primo avvio», ha aggiunto lo studio. «Stiamo lavorando a ulteriori ottimizzazioni nei prossimi giorni».

Lo studio non ha fornito dettagli su cosa riguarderanno nello specifico queste “ulteriori ottimizzazioni”. Vi terremo comunque aggiornati.

Se volete giocarci su PC, fareste meglio anche a dare un’occhiata ai requisiti minimi e raccomandati per giocare al titolo horror sci-fi senza troppi problemi.

Nella nostra recensione vi abbiamo inoltre spiegato che The Callisto Protocol «non tradisce le attese e si rivela un horror di grandissima qualità. Nonostante sia derivativo e molto conservativo, dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti.»