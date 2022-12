Diamo il benvenuto a Callisto Protocol nel mondo del review bombing

Poteva The Callisto Protocol esimersi dal ricevere la sua dose di review bombing? Ovviamente no, come tutti i videogiochi più importanti dell’anno a quanto pare.

L’attesissimo survival horror, che potete acquistare su Amazon in versione console, è infatti un sequel spirituale dell’amato Dead Space e proprio per questo è stato degno di attenzioni.

A poche ore dall’uscita delle recensioni (come la nostra) però c’è un certo malcontento diffuso tra i giocatori.

Sopratutto tra quelli che hanno acquistato il gioco su PC, che stanno soffrendo parecchio a causa di problemi gravi di questa versione di The Callisto Protocol.

E quindi, come era lecito aspettarsi, anche l’atteso survival horror è stato bombardato di recensioni negative su Steam.

Come riporta PC Gamer, The Callisto Protocol ha debuttato sul portale di Valve con pochissime recensioni positive.

Precisamente solo il 26% come potete constatare voi stessi tramite la pagina ufficiale. Va detto che, nel momento in cui scriviamo, la percentuale è salita a 32% e forse c’è speranza.

Un paio di recensioni di Steam lo definiscono addirittura “The Stuttering Protocol”, per via dei problemi di stuttering presenti nella versione PC, mentre molti altri lo hanno definito semplicemente “un casino”.

Anche con diverse persone che possiedono GPU della serie RTX 30, e alcune anche della serie 40, si ritrovano con problemi di questo tipo e cali di frame anche con il ray-tracing disattivato.

Un momento davvero sfortunato per The Callisto Protocol, che già qualche giorno fa era stato vittima di un leak pesantissimo tra l’altro.

Per non parlare del discorso grottesco riguardo i DLC che bloccano alcune animazioni di morte, anche se gli sviluppatori si sono affrettati a specificare che non è realmente così (anche se è così).

Parlando di altri titoli recenti che hanno subito review bombing il caso più eclatante è sicuramente quello di Sonic Frontiers, sempre per via dei tanti problemi tecnici.