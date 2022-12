The Callisto Protocol, la nuova patch è già disponibile su console: ecco cosa cambia

Striking Distance Studios non è rimasta a guardare di fronte ad alcune critiche arrivate dalla community: sebbene non sia ancora passata una settimana dal lancio, il team di sviluppo ha deciso di rilasciare una nuova importante patch per The Callisto Protocol.

Il nuovo survival horror (che trovate già in sconto su Amazon) è stato infatti condizionato da alcuni problemi grafici, prevalentemente presenti nella versione PC e che condizionavano il regolare svolgimento dell’avventura: fortunatamente, il team ha deciso di rispondere celermente per provare a risolvere.

Dopo l’aggiornamento arrivato nelle scorse ore esclusivamente su PC, afflitta da così tanti problemi da essere stata anche vittima di review bombing, da pochi istanti è possibile scaricare anche una patch dedicata alle versioni PlayStation e Xbox, con l’intento di risolvere i problemi di frame rate e crash riscontrati dagli utenti.

Come riportato da GamingBolt, il team di sviluppo ha annunciato che sono in arrivo ulteriori aggiornamenti, segnalando anche che stanno investigando su un problema grafico in particolare che sta deludendo i giocatori su Xbox Series X.

Per il momento, il nuovo aggiornamento servirà dunque a sistemare i problemi di frame rate e crash, ma gli sviluppatori stanno investigando anche alcuni difetti con il ray tracing per le versioni Series X.

Sebbene le ombre in ray tracing siano supportate e «sono grandiose», il team ha ammesso che l’edizione Series X di The Callisto Protocol ha qualche errore con i riflessi, attualmente sotto indagine e che potrebbero essere risolti già con il prossimo aggiornamento.

We wanted to clear up any confusion: ray-traced shadows are supported and look great on Xbox Series X. However, we are aware of issues with ray-traced reflections that we are addressing. More information is coming this week. We appreciate the patience and support. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 4, 2022

Già da questa settimana dovrebbero essere disponibili nuove informazioni al riguardo: Striking Distance Studios ha concluso la nota ringraziando i fan per la pazienza e per il supporto dimostrato fino a questo momento.

I fan non possono che augurarsi che i prossimi aggiornamenti riescano a risolvere una volta e per tutte i problemi grafici che stanno minando questa produzione che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è comunque una delle migliori partenze in assoluto per un nuovo survival horror.

Se avete bisogno di qualche consiglio per iniziare la vostra avventura, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra guida di The Callisto Protocol in continuo aggiornamento.