The Callisto Protocol è bello, ma in versione PS1 è ancora meglio (ed è giocabile)

The Callisto Protocol è uno dei titoli che sta facendo discutere gli appassionati di avventure horror sci-fi, sia nel bene che nel male. Ora, però, sembra che qualcuno si sia divertito a realizzare una versione PS1 del gioco.

Il titolo (che potete trovare a ottimo prezzo anche su Amazon) ci porta infatti di base nello spazio profondo, per un’avventura terrificante che rimanda alla mente il celebre Dead Space.

Ora, mentre gli sviluppatori erano al lavoro sull’aggiornamento pensato per eliminare alcuni problemi tecnici piuttosto gravi per la versione PC, i fan non se ne sono rimasti con le mani in mano.

Ecco quindi che, come accaduto di recente anche con God of War Ragnarok, un fan ha tirato fuori dal cilindro un vero e proprio demake di The Callisto Protocol.

The Callisto Protocol è uscito da meno di una settimana, ma a quanto pare il survival horror ha già ricevuto un trattamento per trasformarlo in un bellissimo titolo PS1, come riportato da The Gamer.

Il demake è stato sviluppato con Unreal Engine e Blender per assomigliare a un survival horror di fine anni ’90, con una particolare somiglianza a Resident Evil e Parasite Eve.

Poco sotto, il video in questione:

Il demake è stato sviluppato da Stark Crafts ed è giocabile tramite download da Patreon (quindi, purtroppo, non in forma gratuita).

Sebbene ci siano occasionalmente stutter e glitch grafici, nel complesso la versione PS1 del titolo funziona molto bene, con buona pace dei nostalgici incalliti.

Nella nostra recensione vi abbiamo inoltre spiegato che The Callisto Protocol «non tradisce le attese e si rivela un horror di grandissima qualità. Nonostante sia derivativo e molto conservativo, dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti.»