Tekken 8 ci dimostra la forza delle intelligenze artificiali con Jack-8

Tekken 8 continua a mostrare i suoi lottatori e, nel contesto dei grandi ritorni, il nuovo trailer di presentazione vede protagonista il tecnologico Jack-8.

Il personaggio è una rielaborazione, in un certo senso, perché ha fatto il suo esordio in episodi passati del franchise (come Tekken 7 che trovate su Amazon) ma in forme diverse.

Un nuovo trailer che arriva mentre Tekken 8 continua ad essere molto misterioso, tanto che anche il gameplay è stato centellinato negli ultimi mesi.

Così come le informazioni sulla data di uscita, che Bandai Namco si è tenuta per sé allo stesso modo.

Oggi Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tekken 8, incentrato ancora una volta su uno dei personaggiche saranno disponibili al lancio nel prossimo capitolo della serie di picchiaduro.

Il nuovo trailer, che potete trovare di seguito, si concentra su Jack-8, la nuova incarnazione della intelligenza artificiale da combattimento che i fan della saga ricorderanno con il nome di Gun Jack, tra gli altri.

«Intelligenza artificiale. Vera forza.», lo descrive Bandai Namco, ecco il trailer:

Per fortuna le intelligenze artificiali che conosciamo ora non possono ancora combattere, perché immaginare Chat GPT con la violenza di Jack-8 non è qualcosa che speriamo di vedere presto.

Intanto abbiamo potuto scoprire, o almeno immaginare, come potrebbe essere il ritorno nei panni di Jin Kazama, ma anche Paul Phoenix e i suoi capelli incredibili, Marshall Law che è sempre elettrizzante come lo ricordavamo, il fulmineo Lars e il possente King e il suo carisma da ring.

Tekken 8 è il prossimo capitolo della serie di picchiaduro di Bandai Namco, che offrirà nuovi personaggi, meccaniche di gioco inedite e una grafica finalmente next-gen. Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Per approfondire la conoscenza con il gioco made in Bandai Namco, fate riferimento alla nostra pagina hub dedicata.