Synduality: Echo of Ada | Provato - Manca ancora qualcosa

La nostra prova è stata effettuata su PlayStation 5; si è trattato soltanto di una closed beta, pertanto – sebbene ci siano differenti cose da raccontare – non possiamo ancora sbilanciarci troppo su quello che sarà la versione finale. Il lato tecnico, infatti, ha sicuramente bisogno di qualche implementazione al fine di poter regalare una versione realmente godibile.

Siamo comunque ancora lontani dal lancio ufficiale, quindi,ci sarà tutto il tempo per migliorarlo. Naturalmente, anche i contenuti disponibili erano limitati, ma siamo riusciti a farci un’idea di quello che potrebbe essere il risultato finale. Quindi, senza troppe premesse, è il momento di scendere in un mondo devastato da una pioggia assassina per fare la nostra differenza: vi raccomandiamo com'è andata.

Una Terra decisamente poco ospitale

Correva l’anno 2222. Ci troviamo sulla Terra, dopo il crollo della città-stato di Amasia, in seguito a una pioggia che ha quasi spazzato via il genere umano. Le Lacrime di Luna, come vengono chiamate in Synduality: Echo of Ada, altro non sono che gocce di pioggia velenose.

Dopo la loro comparsa, il genere umano si è ridotto del 92% in soli sette giorni e, come se non bastasse, questa piaga ha dato vita anche a mostri spaventosi: gli Ender. Per questo motivo, la superficie terrestre si è trasformata in uno spazio completamente inospitale e ha costretto gli umani a ingegnarsi per poter sopravvivere in qualche modo.

Per poter mantenere la vita, è stato necessario attrezzarsi per raccogliere i cristalli AO, così da poterne sfruttare l’energia e sopravvivere. Per farlo, però, si sono dovuti creare i Cradle, dei mech da battaglia guidati dai Drifter, eroi umani e accompagnati dai Magus, entità IA in supporto alle missioni di localizzazione e raccolta di AO.

Lo scopo, quindi, è quello di uscire in superficie, sconfiggere gli Ender, o evitarli, raccogliere i cristalli AO e rientrare a casa sani e salvi.

Ogni uscita è chiamata Sortita e ci vedrà impegnati nella gestione del nostro Cradle e nel supporto del Magus. Quest’ultimo avrà un aspetto completamente personalizzabile, sia a livello estetico, sia a livello di skill. Ogni entità IA ci darà una mano nel combattimento, ma soprattutto nella localizzazione dei cristalli – che sono, come abbiamo già detto, il punto focale delle nostre uscite.

Avremo poi a disposizione una sorta di garage, all’interno del quale potremo andare a personalizzare il nostro robottone. Cradle, equipaggiamento e garage potranno essere migliorati nel corso del tempo, in base alla nostra riuscita durante le missioni.

Nel corso di ogni sortita, infatti, avremo modo di recuperare cristalli, ma anche materiale, loot di diverso tipo e denaro che ci permetteranno di fare tutti i miglioramenti necessari.

Extraction Shooter PvPvE, di questo parliamo

Synduality: Echo of Ada è un extraction shooter abbastanza punitivo. Come accade in altri titoli del genere, nel caso in cui dovessimo morire durante una sortita, perderemmo tutto l’equipaggiamento e tutto il loot che avremo accumulato.

Quando inizia a piovere, bisogna correre al riparo per mettersi in salvo.

Quindi, prima di lanciarsi in superficie, è bene fare attenzione a quello che portiamo, ma soprattutto. Ricordatevi bene che anche voi siete come dei semplici umani – e le Lacrime di Luna danneggeranno tutti. Quando inizia a piovere, infatti,o finirete per morire sul campo.

I nostri Cradle, infatti, sono abbastanza robusti e forti in battaglia, ma risentono della pioggia blu proprio come tutti. Quando la pioggia blu inizia a scendere, è necessario trovare subito un riparo per evitare di subire troppi danni.

Il nostro mecha da combattimento possiede due armi principali ed è abbastanza efficace sul combattimento a media/lunga distanza, sebbene non manchino anche colpi corpo a corpo o armi per scontri più ravvicinati. Oltre a questo, possiede anche alcune abilità che ci daranno modo di schivare gli attacchi nemici.

Sull’inospitale superficie terrestre troveremo a combattere gli Ender, mostri nati dopo il disastro della pioggia, come dicevamo. Non si tratta di nemici particolarmente interessanti, né dal punto di vista del combattimento, né da quello poligonale e di design. Non sono mostri che fanno gridare al miracolo, ma sono abbastanza ostici se iniziano ad attaccare in gruppo.

In Synduality: Echo of Ada, però, non troveremo soltanto gli Ender ad aspettarci, ma anche altri Cradle. Questi presentano attacchi decisamente più interessanti e movimenti meglio studiati. Inoltre, sempre durante la nostra avventura, abbiamo visto che potremo imbatterci non solo in mecha guidati dalla CPU, ma anche quelli governati dagli altri giocatori.

Synduality: Echo of Ada, infatti, è proprio un Extraction Shooter PvPvE e questo significa che il mondo sarà un insieme di giocatori reali e non. Dal punto di vista del gameplay, questo potrebbe aggiungere quel tocco di adrenalina che servirebbe a rende il gioco meno monotono. Purtroppo, infatti, nel corso della nostra prova non siamo rimasti pienamente soddisfatti: ci sono ancora troppe lacune tecniche, ma soprattutto un gameplay che non regala nulla di davvero nuovo o di "magnetico" rispetto alle tante proposte sul mercato.

C’è ancora diversa strada da fare

Purtroppo, durante la prova della closed beta di Synduality: Echo of Ada, non abbiamo percepito quella scintilla che ci potevamo aspettare. È vero, si tratta di un titolo ancora in fase di definizione, però non siamo rimasti troppo colpiti.

Le basi ci sarebbero, eppure ci sembra di avere davanti qualcosa di decisamente “già visto” senza particolari differenze. Amiamo i mecha e gli anime, ma questo non è abbastanza. Non lo è in quanto il gunplay è ancora decisamente “sporco”, il comparto tecnico deve assolutamente essere rivisto, ma anche il design e i set di movimenti ora come ora non sono nulla di eccezionale.

Al momento, non abbiamo avuto modo di capire come il livello di personalizzazione si evolverà: la nostra prova è stata decisamente breve. Speriamo, naturalmente, che questo possa essere il punto di forza del titolo. Non parliamo solo di mere modifiche a livello grafico, ma anche, e soprattutto, a livello di armi ed equipaggiamenti, così da differenziare l'esperienza.

Abbiamo, invece, apprezzato lo sviluppo del territorio che, allo stato attuale, presenta sia una buona scenografia che un buon level design. Abbiamo ampi scorci ricchi di natura, altri pieni di resti di ferraglia e macerie, senza contare edifici distrutti e colline che consento di avere uno sviluppo dei combattimenti non troppo lineare.

Le zone inesplorate, da setacciare da soli o in compagnia, per quanto abbiamo potuto vedere sono sempre ben costruite. Man mano che andremo avanti, infatti, svilupperemo anche la possibilità di giocare in co-op, elemento che potrebbe migliorare l’esperienza di gioco. È presente anche un sistema di taglie che, se ben sviluppato, potrebbe effettivamente creare quel ritmo che serve per dare il lancio al titolo.

Synduality: Echo of Ada deve insomma fare ancora un po’ di strada, ma potrebbe stupirci nei suoi prossimi sviluppi, andando a far forza su quegli aspetti che lo rendono piacevole da giocare, da soli o in compagnia. L’adrenalina di correre in zone completamente inesplorate, sapendo di poter conquistare un bottino con i fiocchi, ma con la consapevolezza di poter perdere tutto: questo potrebbe essere il giusto mix per creare un’esperienza più che adeguata.

Al momento, purtroppo, è difficile esprimersi e capire cosa sarà davvero Synduality: Echo of Ada. Stando a quanto visto sarà difficile aspettarsi un gioco rivoluzionario, ma se il team apportasse alcuni accorgimenti, necessari in modo piuttosto evidente, Synduality potrebbe ritagliarsi un suo piacevole spazio sul mercato. Dunque, al momento non ci resta che attendere una prova più corposa, sperando di avere in futuro tra le mani un gioco un po' meno dimenticabile e più adrenalinico di quanto visto in questa prova.