Tekken 8, un altro lottatore storico torna dal passato (e picchia duro)

Bandai Namco ha svelato un nuovo trailer dell’atteso Tekken 8, dedicato questa volta a un altro, grande combattente del passato del franchise: stiamo parlando di Marshall Law.

Il precedente Tekken 7 (lo trovate su Amazon) aveva già dimostrato che la serie di beat ‘em up aveva ancora parecchio da dire, specie nei confronti dei fan storici.

Il gioco, come ormai è più che palese, riprende il classico stile originale dei vecchi capitoli della serie, non senza qualche look nuovo di zecca come quello di Paul.

Se già il primo teaser aveva mostrato le potenzialità di un picchiaduro di alto livello, ora si inizia veramente a fare sul serio con il ritorno di un’altra leggenda delle arti marziali.

Come riportato anche da GameSpot, un altro volto familiare si unisce al roster di Tekken 8: Marshall Law entra in azione nel nuovo trailer del prossimo picchiaduro targato Bandai Namco.

Presente nella serie fin dal primo Tekken uscito nel lontanissimo 1995, Law (o suo figlio) è apparso in tutti i titoli principali della serie e in molti dei suoi spin-off.

Nel trailer visionabile poco sotto, è possibile ammirare tutte le sue abilità marziali incredibilmente veloci, insieme a un set di nunchaku che ora brandisce in combattimento.

Nel caso vi fosse sfuggito, Marshall Law è un tributo alla leggendaria star del cinema d’azione Bruce Lee. Molte delle sue mosse sono ispirate alle abilità dell’attore (Law indossa solitamente un costume basato su quello indossato da Lee nei suoi film).

Per Tekken 8, Bandai Namco ha reso questa ispirazione più evidente che mai, con diversi riferimenti al film più iconico di Lee, Enter the Dragon, visto anche che la mossa finale di Law è una copia perfetta della finisher usata da Lee, inclusa l’espressione del volto.

La data di uscita di Tekken 8 non è ancora stata rivelata, ma il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per approfondire la conoscenza con il gioco made in Bandai Namco, fate riferimento alla nostra pagina hub dedicata.

Ma non solo: se vi va potete anche rinfrescarvi la memoria, tanto per mettervi al passo, dando un’occhiata alla nostra recensione dedicata di Tekken 7.

Infine, Nick Baker ha riferito nell’ultimo podcast di Xbox Era che sarebbe in programma una remaster di SoulCalibur, altro grande classico Bandai Namco.