Top Spin 2K25 | Recensione - Il ritorno del re?

Questo vuoto non è mai stato colmato da nessun titolo del genere, e a ogni tentativo fatto - buono e talvolta discreto - da diverse software per sostituirsi a questa assenza, diventava sempre più chiaro quanto fossero siderali le distanze a livello qualitativo.

Se si pensa quante migliorie tecnologiche intercorrono mediamente tra Top Spin 4, uscito ben tredici anni fa, e Top Spin 2K25, fa specie constatare come nessuno sia riuscito ad avvicinarsi a quegli standard.

Ci hanno provato i due Tennis World Tour e i due AO Tennis (ecco la recensione di AO Tennis 2), con risultati davvero poco soddisfacenti, e recentemente Matchpoint: Tennis Championship, che ha ottenuto un risultato migliore ma non di certo ideale per gli amanti del tennis videoludico.

Top Spin 2K25, come sentirsi a casa

Visto il ritorno di fiamma per questo sport, soprattutto in Paesi come il nostro, l'arrivo di Top Spin 2K25 è una vera e propria manna dal cielo.

Come tutti sanno, i modelli produttivi e commerciali legati ai videogiochi sono profondamente cambiati rispetto allo storico Top Spin 4, pertanto era lecito far serpeggiare qualche dubbio attorno al rilancio di questa mai troppo osannata serie.

Basta però entrare nella Top Spin Academy - che è di fatto un tutorial espanso - per sentirsi subito travolti dalle grandi certezze che ci sono così tanto mancate nel corso di tutti questi anni.

Ascoltare le spiegazioni di gioco tramite la voce del leggendario John McEnroe e mettere subito alla prova le nostre abilità, ci ha fatto comprendere quanto il grado di profondità del sistema di gioco sia stato ulteriormente ampliato rispetto al passato.

La perfetta localizzazione dei sottotitoli in italiano non lascia spazio a dubbi su ciò che viene minuziosamente spiegato, e anche per coloro che sono poco avvezzi a regole e consuetudini del tennis, basteranno davvero pochi minuti per entrare subito in confidenza con un gameplay che non vuole lasciare eccessivo spazio a quelle fastidiose derive arcade che hanno letteralmente rovinato interi giochi.

In uno sport simulato come il tennis basta davvero poco per calcolare male degli equilibri e mandare in rovina ogni buona intenzione. Lo abbiamo visto coi giochi testé menzionati, che per via delle semplificazioni hanno ceduto il passo a colpi sistematicamente abusati che rendono in pochi attimi tutti i match disputati delle vere e proprie farse.

Ecco, in Top Spin 2K25 questo può succedere soltanto a livelli di difficoltà piuttosto bassi, perché lo scarso grado di reattività, i posizionamenti sbagliati e le concessioni avvengono soltanto quando si sceglie la strada adatta al tipico novizio.

Le sfide inizieranno a farsi più serie quanto si aumenterà la difficoltà e ogni scontro diventerà come una partita a scacchi, con la variante principale legata a riflessi e capacità di prendere le migliori decisioni in pochi attimi.

Le nuove animazioni, la velocità di esecuzione e la rispettosa riproduzione delle fisica fanno il resto, rendendo gli scambi vicini a quelli del tennis reale e ogni colpo sempre piuttosto credibile e mai forzato. Per far sì che tutto ciò fosse possibile, gli sviluppatori di Hangar 13 hanno riproposto per buona parte il sistema di controllo ormai ben consolidato e tipico della serie, finalizzandolo ulteriormente.

A ogni tasto corrisponde pertanto un colpo specifico, di cui fanno parte anche delle varianti a seconda del tempo con cui si vuole colpire la pallina, eseguendo anche delle perentorie volée. Per esempio, oltre al colpo piatto, al top spin, allo slice e al pallonetto, eseguibili coi quattro tasti frontali del pad, è possibile esibirsi con una palla corta col dorsale destro o con un violento inside out col dorsale sinistro.

Gameplay e grafica

L'inside out consente di posizionare il proprio corpo aggirando la palla e colpendo con una sventagliata di dritto che può essere cruciale, se si ha di fronte un avversario col rovescio come punto debole. Se si sceglie un approccio aggressivo, eseguendo numerosi colpi al volo, drop shot, serve and volley e discese a rete frequenti, bisogna comunque fare i conti col corretto calcolo del tempismo.

In Top Spin 2K25 è vitale riuscire ad azzeccare il tempo giusto sempre ben segnalato dalla barra in questione, colpendo proprio quando la linea di movimento si trova nel segmento in verde.

Si può rispondere con colpi controllati e più lenti, eseguibili con la pressione rapida e in grado di concedere anche il movimento all'ultimo momento di un mirino; oppure, si può optare eseguendo tiri potenti con la pressione prolungata del tasto che si desidera.

In quest'ultimo caso un cattivo tempismo, com'è facile immaginare, può risultare in un colpo che finisce a rete, fuori dal campo o che prende traiettorie poco precise, favorendo di conseguenza il colpo successivo dell'avversario.

Imparerete a vostre spese che il riposizionamento deve diventare un atto di routine da eseguire con precisa costanza, poiché l'indecisione vi farà perdere punti e tornei. La mancanza di tattica, assieme all'eccessiva istintività senza controllo, saranno senza dubbio i vostri peggiori nemici.

Improvvisare totalmente il proprio gioco può forse funzionare quando affronterete i primi tornei 250 e forse anche 500, ma quando vi troverete di fronte avversari con una classifica migliore, e con caratteristiche superiori alle vostre, difficilmente potrete ribaltare un game che vi vede sotto di 40-0.

Certo, allenarsi costantemente col servizio e col tempismo è qualcosa che vi avvantaggerà parecchio, ma talvolta certi recuperi prodigiosi dei giocatori più esperti, seguiti da passanti lungolinea, rovesci precisi sull'incrocio delle righe o la tendenza a farvi stancare con scambi estenuanti, non vi lasceranno moltissimi spazi di manovra.

Ottime le migliorie legate al servizio, che è diventato più complesso da gestire ma che, una volta padroneggiato, riuscirà a darvi enormi soddisfazioni. Un colpo piatto potente vicino a piedi di un giocatore un po' troppo avanzato, una seconda di servizio in kick o uno slice con rotazione velenosa sono tutte varianti da valutare con attenzione, che possono davvero fare la differenza nel proprio game di battuta.

Top Spin 2K25, qualora non si fosse capito abbastanza, è ancora una volta un vero gioiellino di gameplay e senza ombra di dubbio il miglior gioco di tennis presente sul mercato. Fin qui tutto bene, dunque: si riconferma come il top del genere e non ci sono concorrenti all'orizzonte in grado di impensierire la serie in alcun modo.

Ci sono assenze troppo importanti in top dieci e top venti, come Djokovic, Nadal, Sinner, Zverev e una marea di altri giocatori di assoluto rilievo.

Fa un po' strano vedere invece un roster così povero e una qualità grafica che francamente è piuttosto lontana dagli standard moderni. Per quanto riguarda i tennisti presenti, proprio come vuole la tradizione, ci sono alcuni tra i più importanti campioni del circuito ATP e WTA, assieme a leggende storiche come Federer, Serena Williams, Steffi Graf, Sampras, Agassi e McEnroe.

Ci sono però assenze troppo importanti in top dieci e top venti, come Djokovic, Nadal, Sinner, Zverev e una marea di altri giocatori che forse, e ripetiamo forse, verranno aggiunti in seguito e probabilmente in via non gratuita. Sono supposizioni, è chiaro, ma il roster di lancio rimane piuttosto deludente.

Anche la grafica non è esattamente la migliore che ci sia capitata di vedere, e persino i ritratti e la modellazione dei giocatori su licenza non sono del tutto identici alle controparti reali. Va meglio invece per le animazioni speciali, gli stili di gioco, le movenze e tutto ciò che ricalca la storia dei tennisti che fanno parte di Top Spin 2k25.

E in fin dei conti è proprio questo ciò che conta, si potrebbe dire. Magari, ai più, poco importerà di vedere un brutto pubblico o certi elementi secondari poco rifiniti, ma va comunque detto che siamo indietro rispetto a ciò che ci aspetterebbe da un gioco del 2024.

In campo, invece, siamo su buoni livelli, e abbiamo apprezzato anche le animazioni extra di slittamento sulla terra rossa, a dimostrazione del fatto che a Top Spin 2K25 non manca di certo l'attenzione per i dettagli, che si nota anche quando si steccano alcuni colpi o quando il suono del telaio si sente nei momenti in cui la racchetta tocca il terreno dopo il recupero di una palla bassa.

Carriera e attività stagionali

Come da tradizione, Top Spin 2K25 vi consentirà di creare il vostro giocatore, scegliendone le fattezze e abbigliandolo come più vi aggrada, optando anche per uno stile di gioco aderente a quello di alcuni noti big della racchetta.

All'inizio, i punti abilità non vi consentiranno di avere un tennista sufficientemente competitivo, ma cominciando la modalità carriera avrete a disposizione allenamenti, eventi speciali e i tornei che vi faranno pian piano salire in classifica.

L'attenta gestione del vostro alter ego, così come nel tennis reale, non può mai essere presa sottogamba. Una percentuale di fatica nei menù vi mostrerà se effettivamente il vostro giocatore è in grado di affrontare o meno una parte del tour o se deve decidere di riposarsi.

Se si forza un po' troppo la mano, scegliendo di giocare un torneo impegnativo con una percentuale di fatica elevata, si rischia un infortunio di primo grado o uno stop che può segnare in maniera irrimediabile l'intera stagione, facendovi mancare gli obiettivi accordati col vostro allenatore o vedendovi crollare rovinosamente giù dal ranking.

Top Spin 2K25 contiene tutti i Grandi Slam e tutti i Master 1000, che vantano rappresentazioni realistiche dei campi e degli elementi di contorno ben visibili durante le presentazioni dei match. Ma anche qui, ci saremmo aspettati una licenza completa di tutti i tornei.

Pollice verso per il Center Court Pass, a cui son legati contenuti stagionali e alcune ricompense a pagamento. Sebbene degli elementi siano gratuiti e ottenibili grazie ai punti faticosamente guadagnati durante i tornei, diverse microtransazioni consentono di avere boost di esperienza e altri contenuti da cui si rischia di venir tagliati fuori.

Al di là di ciò, la sensazione è che questo sia un un nuovo inizio per la serie, che riesce a rilanciarsi rimettendo stabili radici e ricostruendo una base molto solida per il futuro.