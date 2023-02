Tekken 8, arrivano nuove conferme sulla data di uscita

Tekken 8 si prepara ad invadere la next-gen diventando il primo picchiaduro completamente pensato per la nuova generazione, ma quando esce?

Mentre il capitolo precedente continua ad allietare i passionati di picchiaduro (e lo trovate su Amazon), il futuro dell’Iron Fist Tournament si mostra un pezzetino alla volta.

Proprio di recente sono state svelate le novità del gameplay e dei nuovi personaggi, che confermano il ritorno di una delle lottatrici storiche del franchise.

Mentre per quanto riguarda l’uscita ci sono delle indicazioni solamente generiche, che Bandai Namco ha confermato nuovamente.

Bandai Namco ha pubblicato l’annuale report finanziario e, nelle intenzioni future, c’è anche la finestra di uscita di Tekken 8 (tramite The Gamer)

Le vendite sono complessivamente aumentate del 18%, i profitti sono aumentati del 15% e le vendite di videogiochi sono aumentate del 19% su base annua, con Elden Ring menzionato come uno dei migliori in questo senso.

Bandai Namco ha anche parlato degli altri suoi principali franchise nella parte Q&A della riunione con gli investitori, confermando che Armored Core e Tekken 8 arriveranno nel prossimo anno finanziario, che si conclude a marzo 2024.

Nel report viene detto, per altro, che “i titoli” di Tekken usciranno entro l’anno fiscale. L’uso del plurale potrebbe essere un errore di traduzioe, visto che sappiamo solo dell’esistenza dell’ottavo capitolo.

Tuttavia non è da escludere che Bandai Namco voglia pubblicare un’edizione completa di Tekken 7 con tutti i DLC per chiudere il ciclo vitale dell’episodio.

Potete ingannare l’attesa del prossimo capitolo della serie di picchiaduro con la recente serie TV animata di Netflix: Tekken Bloodline è infatti disponibile in streaming.

Perché, per ora, non ci resta che riguardare il reveal agli ultimi The Game Awards, in cui abbiamo avuto finalmente l’occasione di vedere il picchiaduro in azione.

Nel frattempo Street Fighter si prepara al futuro, mentre l’ultimo torneo del quinto capitolo abbandona PlayStation per la prima volta.