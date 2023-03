ChatGPT 4 ha creato un videogioco funzionante in meno di 60 secondi

Le intelligenze artificiali si stanno evolvendo in maniera velocissima, e ora ChatGPT 4 è riuscito a creare un videogioco in meno di 60 secondi.

Certo non riesce ancora a creare titoli come Resident Evil 4 Remake, che potete ordinare su Amazon, ma è comunque un segnale molto importante.

Effettivamente è da un po’ che le IA stanno aiutando nella creazione dei videogiochi, come ci ha raccontato uno sviluppatore qualche tempo fa.

Un gioco recente ha addirittura avuto molta fortuna su Xbox Game Pass, nonostante le polemiche dei giocatori al riguardo.

E, come riporta IGN US, stavolta le intelligenze artificiali hanno fatto un ulteriore passo in avanti.

Precisamente ChatGPT 4, l’ultima versione del famosissimo chatbot di OpenAI che è tra i fautori della rivoluzione, che adesso ha avuto un aggiornamento molto importante.

Il chatbot ora supporta anche le immagini e, contestualmente, il suo algoritmo originale è stato potenziato e gli utenti lo stanno già mettendo alla prova duramente.

OpenAI ha rilasciato GPT-4 all’inizio di questa settimana. La società afferma che l’ultimo modello IA è “più creativo e collaborativo che mai”, e afferma che può accettare input di testo o immagini da un utente.

Un utente su Twitter è riuscito ad utilizzare le sue funzionalità creando una versione completamente giocabile di Pong in meno di un minuto.

I don’t care that it’s not AGI, GPT-4 is an incredible and transformative technology.

I recreated the game of Pong in under 60 seconds.

It was my first try.

Things will never be the same. #gpt4 pic.twitter.com/8YMUK0UQmd

— Pietro Schirano (@skirano) March 14, 2023