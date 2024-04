PS5, l'aggiornamento di aprile è disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Sony ha appena rilasciato ufficialmente l'aggiornamento 24.03-09.20.00 per le console PS5, che porta con sé una ventata di novità per tutti gli utenti che possiedono la console next-gen.

Il changelog ufficiale, disponibile anche in lingua italiana al seguente indirizzo, segnala diverse novità valide sia per le console Slim (che trovate su Amazon) che naturalmente per chi possiede i vecchi modelli delle console next-gen.

Advertisement

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque al changelog completo per l'aggiornamento di aprile di PS5 qui di seguito:

PS5: novità dell'aggiornamento di aprile

L'Assistenza per i giochi è stata ampliata con l'aggiunta di funzioni della Guida di gioco della community.

In Assistenza per i giochi, nei giochi supportati vedrai suggerimenti con la dicitura Guida di gioco della community , che indica che il suggerimento è stato generato dai video di gioco di altri giocatori.

Puoi partecipare alla Guida di gioco della community consentendo di acquisire automaticamente il tuo video di gioco e aggiungerlo alla funzione dopo la revisione.

Per partecipare, vai a Impostazioni > Catture e trasmissioni > Catture > Catture automatiche > Guida di gioco della community, quindi seleziona Partecipa. Puoi annullare la registrazione in qualsiasi momento.

Per partecipare, vai a Impostazioni > Catture e trasmissioni > Catture > Catture automatiche > Guida di gioco della community, quindi seleziona Partecipa. Puoi annullare la registrazione in qualsiasi momento. In Riproduzione remota, se viene visualizzato il messaggio persistente "Riproduzione remota connessa" durante la Riproduzione remota, ora puoi nasconderlo sulla schermata di gioco. Vai a Impostazioni > Sistema > Riproduzione remota e attiva Nascondi lo stato della connessione di Riproduzione remota.

Vai a Impostazioni > Sistema > Riproduzione remota e attiva Nascondi lo stato della connessione di Riproduzione remota. Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

Oltre ai consueti miglioramenti per le prestazioni e la stabilità, oltre che ai messaggi e all'usabilità, per vostra comodità abbiamo evidenziato in grassetto le vere novità di questo aggiornamento: una migliore assistenza per i giochi e la possibilità di nascondere il messaggio per la riproduzione remota.

Nel caso dell'assistenza dei giochi, il nuovo aggiornamento renderà più facile aiutare altri utenti a completare missioni difficili o sbloccare trofei particolarmente impegnativi, catturando le vostre clip di gioco e allegandole in automatico dovunque servisse il vostro aiuto.

Al momento non è stata segnalata alcuna ulteriore modifica, ma continueremo a monitorare la situazione e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere novità nascoste.