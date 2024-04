Nintendo Switch Online, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis a sorpresa

Nintendo Switch Online ha appena aggiornato a sorpresa il suo catalogo di giochi gratis, in quello che probabilmente sarà l'ultimo refresh per il mese di aprile: da questo momento sono disponibili 2 nuovi giochi gratis per l'offerta di titoli su Nintendo 64.

Ricordiamo che il catalogo della console a 64-bit è disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo (lo trovate su Amazon): se possedete dunque un abbonamento standard, purtroppo non potrete accedere a questi nuovi omaggi.

Proprio come accaduto in occasione dell'ultimo aggiornamento mensile, il tutto è arrivato senza alcun annuncio ufficiale: Nintendo Switch Online ha semplicemente svelato le novità dopo averle rese disponibili a sorpresa durante la nottata odierna.

I nuovi giochi gratis mensili sono due produzioni di Acclaim Entertainment: da questo momento potete provare Extreme-G e Iggy's Reckin' Balls, due giochi di corsa molto diversi tra loro.

Extreme-G vi metterà alla guida di moto da corsa futuristiche, ognuna delle quali è equipaggiata con armi da utilizzare contro i propri avversari: non mancheranno power-up da raccogliere e tante piste ad altissima velocità.

Per chi cerca invece un'esperienza più semplice, Iggy's Reckin' Balls vi propone gare su livelli con una struttura a torre: per completare un giro dovrete riuscire ad arrivare in cima con ogni mezzo a vostra disposizione, controllando delle speciali sfere.

Se siete curiosi di vedere questi due classici più da vicino, di seguito troverete un video ufficiale pubblicato per l'occasione da Nintendo:

Entrambi i nuovi giochi gratis per Nintendo 64 sono disponibili da questo momento su Nintendo Switch Online: basterà aprire l'apposita applicazione per trovare i nuovi omaggi pronti ad attendervi in cima al catalogo.

Se non dovesse essere così, probabilmente sarà necessario scaricare gli ultimi aggiornamenti: assicuratevi che l'app per Nintendo 64 sia aggiornata all'ultima versione, scaricando manualmente l'update dal menù Home delle vostre console Switch.

Restando in tema di aggiornamenti, nelle scorse ore è stato rilasciato anche un nuovo firmware per Nintendo Switch: non dimenticatevi di scaricarlo, qualora non lo abbiate già fatto.