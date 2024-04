Fallout, i fan non hanno dimenticato l'immagine "maledetta"

Fallout è tornato sulla bocca di tutti, ed è normale che emergano curiosità e retroscena sul franchise nella sua interezza.

Tuttavia, in attesa che la seconda stagione di Fallout venga rilasciata, è tempo di svelare alcune curiosità sulla saga nella sua interezza.

Ecco quindi che, come riportato da Polygon, si è tornati a parlare della cosiddetta immagine "maledetta" legata al Vault Boy.

La mascotte di Fallout - originariamente ispirata dalle carte Chance del gioco da tavolo Monopoli e dai cartoni animati degli anni '50 - è un personaggio vestito di blu e giallo, finito protagonista di una strana controversia.

Sapete bene che parte dell'umorismo che ruota attorno al Vault Boy deriva dalle situazioni decisamente grottesche in cui si trova la mascotte di Vault-Tec.

Sembra però che un'immagine specifica del Vault Boy di Fallout 2 sia stata ritenuta così offensiva che i suoi creatori l'hanno rimossa dal gioco, sebbene i fan non l'abbiano dimenticata.

Child Killer è infatti uno stato di reputazione che viene assegnato al giocatore dopo aver ucciso NPC bambini.

L'illustrazione - non utilizzata - per Child Killer raffigura Vault Boy che dà un calcio alla pancia incinta di una donna, che indossa un vestito con la parola "baby" stampata sul busto e una freccia rivolta verso il basso, in direzione del bambino non ancora nato.

L'ex artista di Interplay Entertainment, Brian Menze, ha esposto l'illustrazione originale di Child Killer nel 2010, quando ha caricato il disegno su DeviantArt.

In una descrizione del pezzo - poi cancellata - Menze ha riferito che l'immagine «non è stata utilizzata ed è stata l'unica immagine di Vault Boy mai tagliata da Fallout 2 [cosa non del tutto esatta, visto che ne sarebbe stata rimossa anche una seconda, altrettanto oscena, NdR]»

«Ricordo quando mi è stato chiesto di fare un'illustrazione per lo status 'child killer' e non c'era modo di renderla non offensiva», ha scritto Menze sempre nel 2010.

«Voglio dire davvero! Come fai un'illustrazione di 'child killer' e la mantieni non offensiva? Comunque per qualche motivo, ho pensato che questa fosse la via meno cruda per farlo. Non ho idea di cosa stessi pensando. Anche il designer che lo ha richiesto si è reso conto che era una cattiva idea, quindi l'abbiamo scartata. Guardandoci indietro ora, non posso credere di aver disegnato tutto ciò.»

La reputazione di Child Killer esiste ancora in Fallout 2, ma con un'illustrazione del Vault Boy che scappa da una folla inferocita. Insomma, bene così.

Ogni tot anni, l'illustrazione incriminata riemerge online, soprattutto ora che Fallout è tornato in auge. Del resto, il web non dimentica mai ciò che si prova a cancellare per sempre.

