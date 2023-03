Tekken 8 fa salire King sul ring ed è bestiale come lo ricordavate

Tekken 8 continua a mostrare i suoi lottatori e, nel contesto del mare di ricordi, il nuovo trailer di presentazione vede protagonista il possente King.

Il wrestler possente in ogni sua incarnazione, anche in versione action figure come lo potete vedere su Amazon, e che ora si prepara alla next-gen.

Un nuovo trailer che arriva mentre Tekken 8 continua ad essere molto misterioso, tanto che anche il gameplay è stato centellinato negli ultimi mesi.

Così come le informazioni sulla data di uscita, che Bandai Namco si è tenuta per sé allo stesso modo.

Bandai Namco, in compenso, si è data da fare per mostrarci molti personaggi che arriveranno in Tekken 8 nelle ultime settimane.

King è solo l’ultimo di una serie, che ancora non è lunga ma sarà senz’altro lunghissima, e che ci conferma l’esistenza del wrestler nel roster del picchiaduro.

E, nel caso ce lo fossimo dimenticato, il trailer ci mostra anche quanto sia bestiale:

Il wrestler messicano, nonché leggenda di Tekken, sembra decisamente in ottima forma nonostante i tanti anni trascorsi da quando ha cominciato a prendere a calci e pugni gli avversari.

King si rivela, anche in Tekken 8, un lottatore in grado di dare colpi molto pesanti, quelli che i fan si aspettano. Molto bello anche l’aspetto spettacolare del personaggio, con King che si prende il microfono per esaltare la folla, da animale (…) da palcoscenico qual è.

Non vediamo l’ora di metterci le mani sopra, per scoprire come sarà tornare nei nerboruti panni del personaggio.

Intanto abbiamo potuto scoprire, o almeno immaginare, come potrebbe essere il ritorno nei panni di Jin Kazama, ma anche Paul Phoenix e i suoi capelli incredibili e Marshall Law, che è sempre elettrizzante come lo ricordavamo.

La data di uscita di Tekken 8 non è ancora stata rivelata, ma il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per approfondire la conoscenza con il gioco made in Bandai Namco, fate riferimento alla nostra pagina hub dedicata.