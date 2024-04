Elden Ring: Shadow of the Erdtree | Uscita, boss e tutto quello che sappiamo

Considerando il numero di premi portati a casa da Elden Ring, non è certo una sorpresa che la sua espansione, Shadow of the Erdtree, sia attesa tanto quanto un gioco completo.

Il ritorno dei giocatori nei panni del Senzaluce è ormai imminente e, in vista del lancio, abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo tutto quello che sappiamo e che è stato già reso noto in merito a contenuti, contesto e uscita del DLC del gioco FromSoftware.

Data d'uscita Elden Ring: Shadow of the Erdtree

L'uscita di Shadow of the Erdtree è attesa per il 21 giugno 2024 su PC (tramite il rivenditore Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Edizioni e pre-order

Il lancio dell'espansione è previsto in realtà in diverse edizioni.

Trovate nel nostro articolo tutti i dettagli su come effettuare il pre-ordine, con le prenotazioni che sono state aperte a febbraio 2024.

Di seguito, invece, vediamo le diverse varianti per ciascuna edizione, con release sia digitali che in formato fisico.

Edizioni base (39,99€ solo espansione, 80,90€ in bundle)

Elden Ring Shadow of the Erdtree – la versione standard dell’espansione, disponibile in digitale per tutte le piattaforme.

– la versione standard dell’espansione, disponibile in per tutte le piattaforme. Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition – Bundle pacchettizzato speciale che include Elden Ring (su disco fisico) e l’espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree (digitale); Le versioni fisiche retail sono disponibili solamente per PlayStation 5 e Xbox Series X|S; Disponibile in digitale per tutte le piattaforme. Lo trovate su Amazon.

Edizioni premium

Premium Bundle – che include l’espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree e contiene un artbook digitale e la colonna sonora digitale (solo dell’espansione). Disponibile in digitale per tutte le piattaforme. Costa 49,99€.

– che include l’espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree e contiene un artbook digitale e la colonna sonora digitale (solo dell’espansione). Disponibile in per tutte le piattaforme. Costa 49,99€. Deluxe Edition – include il gioco Elden Ring base, l’espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree, e contiene l’artbook digitale e la colonna sonora digitale del gioco base e dell’espansione. Disponibile in digitale per tutte le piattaforme. Costa 99,99€.

Collector's Edition (disponibilità limitata) - 249,99€

ELDEN RING Shadow of the Erdtree Collector’s Edition – include un codice della piattaforma selezionata per l’espansione (IN DIGITALE) ELDEN RING Shadow of the Erdtree e contiene una statua (46cm) di “Messmer l’Impalatore,” l’artbook fisico da 40 pagine con copertina rigida e la colonna sonora in digitale. Le quantità della Collector’s Edition sono limitate.

Storia e ambientazione

Le vicende di Shadow of the Erdtree ci permetteranno di muoverci nelle Terre delle Ombre, un nuovo scenario che il publisher Bandai Namco definisce pronto a dare «un'avventura piena di misteri e di pericoli».

Sappiamo che le vicende ruoteranno intorno a Miquella, figlio di Marika e fratello di Malenia, e ci permetteranno di scoprire come questi sia collegato ai misteri delle Terre delle Ombre, approfondendo quindi i retroscena di questo personaggio così centrale ma così sfuggente già nell'originale Elden Ring.

A tal proposito non abbiamo molti dettagli extra, se non il fatto che il trailer di presentazione dell'espansione è stato accompagnato da questi versi:

«Le terre delle ombre.

Un luogo offuscato dall'Albero Madre.

Qui per prima giunse la divina Marika.

Una landa distrutta da una battaglia dimenticata.

Arsa dalle fiamme di Messmer.

Fu alla volta di questa regione che partì Miquella.

Spogliandosi del suo corpo, della sua forza, del suo retaggio.

Di ogni tratto aureo.

E ora Miquella attende

il ritorno del suo Lord promesso».

In merito all'ambientazione di per sé, sappiamo che le terre delle ombre dovrebbero essere in qualche modo scollegate dall'Interregno, eppure fanno comunque parte della stessa area geografica.

Secondo Miyazaki, che ne parlò con IGN, possiamo aspettarci una nuova mappa più grande dell'area di Limgrave nel gioco originale. Sarà realizzata come abbiamo visto anche in Elden Ring, con scenari aperti e dungeon di svariate dimensioni, che potrebbero però essere collegati con stacchi meno "brutali" rispetto al passaggio dal mondo aperto ai sotterranei che abbiamo visto nel gioco originale.

«Vogliamo offrire un level design più denso» ha dichiarato il director Miyazaki ai microfoni di Eurogamer. «Ci saranno ovviamente delle ampie aree aperte, ci saranno i tradizionali dungeon, ma abbiamo anche sperimentato con qualcosa un po' a metà tra le due, per offrire un'esperienza di gameplay un po' diversa».

Boss fight e personaggi

In merito agli scontri, possiamo aspettarci 10 boss tutti nuovi da affrontare in Shadow of the Erdtree. E a quanto pare il loro livello di difficoltà sarà tutt'altro che una passeggiata, come nella tradizione di FromSoftware.

A quanto pare, addirittura ci saranno scontri del livello di difficoltà visto per Malenia, che più di tutti ha fatto impazzire i giocatori dell'originale Elden Ring, al punto da diventare una sorta di fenomeno all'interno della community dei videogiocatori.

Come riportato da Eurogamer, Miyazaki ha assicurato che «volevamo proporre delle sfide che possano mettere in difficoltà il giocatore e, per farlo, abbiamo concesso molta libertà di approccio. Volevamo che i giocatori si sentissero liberi di scegliere come approcciare e affrontare queste difficoltà».

Al momento non sappiamo contro chi saranno questi scontri, ma uno dei nuovi personaggi già svelati da FromSoftware è quello di Messmer l'impalatore — e il nome, se me lo consentite, non è che prometta proprio benissimo per noi poveri Senzaluce.

Sappiamo che Messmer ha un rapporto un po' troppo stretto con il fuoco (e con l'impalare la gente), quindi sembra lecito aspettarsi un possibile scontro con lui che ci chiederà di capire come evitare i colpi a lungo raggio della sua arma e come non finire arrosto contemporaneamente.

Potrebbe e dovrebbe essere l'antagonista principale e considerando che nelle immagini ufficiali gli stanno intorno anche dei serpenti, lo scontro con lui potrebbe essere molto, molto interessante.

Gameplay e cosa aspettarsi

Per quanto riguarda il puro gameplay, Shadow of the Erdtree funzionerà come Elden Ring, anche se potrebbe esserci qualche piccola variazione sul tema.

Come dicevamo, gli scenari dovrebbero proporre un passaggio intermedio tra le grandi aree aperte e i dungeon, che quindi potrebbe magari caratterizzarsi per specificità e sfide tutte sue.

Inoltre, gli sviluppatori hanno già confermato che ci saranno otto nuove categorie di armi, ma anche nuovi equipaggiamenti e abilità da sfruttare per cercare di trovare il mix migliore e uscire vivi dalle terre dell'ombra.

E, se già le avete odiate in Elden Ring, sappiate che anche in Shadow of the Erdtree torneranno le pozze avvelenate.

George R. R. Martin è coinvolto?

Hidetaka Miyazaki, director del gioco, ha confermato ai microfoni di IGN USA che George R. R. Martin non è coinvolto nella realizzazione di Shadow of the Erdtree.

Lo scrittore, celebre per aver dato vita a Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (da cui è tratta l'epica serie fantasy HBO Game of Thrones), non ha quindi realizzato nuovi materiali per il contesto in cui ci muoveremo in questa espansione. Tuttavia, già nei materiali originali era prevista anche la Terra delle Ombre, poiché solo una parte di ciò che Miyazaki e Martin avevano creato è finita nella vicenda che abbiamo vissuto nel gioco base Elden Ring.

In pratica, insomma, Martin non è tornato al lavoro sul gioco per Shadow of the Erdtree perché la lore che caratterizzerà questo mondo faceva già parte del contesto creato ai tempi dei lavori sul titolo originale.

Nelle parole di Miyazaki: «nel creare il gioco base di Elden Ring abbiamo attinto dalla mitologia, ma ne abbiamo usato solo una parte, quella che ha creato la storia di Elden Ring e il mondo che volevamo rappresentare. Shadow of the Erdtree è un'altra parte di quel mito originale che abbiamo scritto e che ci ha ispirato per la scrittura della storia di questo DLC».

Trailer in italiano

Potete vedere di seguito il trailer ufficiale in italiano dell'espansione.

Aggiorneremo questo articolo quando saranno disponibili ulteriori dettagli. Intanto, consultate la pagina di Elden Ring per ogni approfondimento.