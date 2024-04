Bandai Namco regala tre (piccoli) giochi, da ora

Bandai Namco, publisher di Elden Ring e sviluppatore di Tekken 8 , ha rilasciato gratuitamente tre piccoli platform 3D.

Disponibili per il download gratis in questo momento su Steam, Nottolot, Doronko Wanko e Boomeroad sono platform 3D usciti il 26 marzo e tutti e tre sviluppati da Bandai Namco, come riportato anche da GameInformer.

Poco sotto, trovate i giochi in questione con link alla pagina per il download gratis e trailer per farvi un'idea di che cosa vi accingete a giocare.

In Nottolot, un gioco d'azione free-play di hacking robotico, i giocatori controllano Rolly, che utilizza un'abilità di hacking per controllare quattro nemici e fuggire da una fabbrica di produzione di robot.

Su Steam ci sono 52 recensioni, che danno al gioco una valutazione "Molto positiva".

Boomeroad è invece descritto come un esilarante gioco d'azione e avventura in cui i giocatori scivolano lungo binari a boomerang da loro creati.

«Il gioco è ambientato in un'antica rovina che fluttua nel cielo, e il giocatore scivola attraverso i vasti cieli a suo piacimento mentre cerca gli Artefatti», si legge nella descrizione di Steam.

Con oltre 150 recensioni degli utenti, Boomeroad ha attualmente una valutazione "Molto positiva".

La terza e ultima uscita "silenziosa" ma gratuita di Bandai Namco è Doronko Wanko, ossia un gioco d'azione dalle tematiche piuttosto leggere.

«Puoi diventare un simpatico e innocente Pomerania e rendere la casa del tuo padrone disordinata e sporca», si legge nella descrizione. «Il padrone si arrabbierà con me?". Non preoccuparti. Perché sei un dolce cagnolino».

Con più di 1300 recensioni degli utenti su Steam, Doronko Wanko ha una valutazione "Estremamente positiva".

Ricordiamo che tutti e tre i giochi sono scaricabili gratuitamente su Steam e nessuno di essi ha requisiti di sistema tali da mettere a dura prova il vostro PC.

