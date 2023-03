Tekken 8 ci porta nel viale dei ricordi con il trailer di Jin Kazama

Tekken 8 non può esistere senza la presenza di Jin Kazama, e nel nuovo trailer possiamo vedere finalmente in azione il personaggio protagonista della serie.

Dopo averlo visto in azione contro Kazuya (che in versione paperella su Amazon è comunque cattivissimo) nel primo trailer, arriva ora il suo momento.

Anche perché Tekken 8 continua ad essere molto misterioso, tanto che anche il gameplay è stato centellinato negli ultimi mesi.

Neanche la data di uscita è ancora chiara ma, nonostante ciò, continuano ad arrivare nuovi trailer che mostrano i personaggi che faranno parte del roster di lottatori.

Come quello di Jin Kazama che vedete qui sopra, personaggio a dir poco iconico della serie e del mondo dei videogiochi in generale.

Arrivato a stretto giro con il reveal di Nina Williams nel roster, il trailer ci permette di vedere Jin in azione, con le sue combo storiche e un nuovo set di mosse.

Lo stage di combattimento sembra per altro nuovo di zecca, che somiglia molto ad una riproposizione di New York con una suggestione di Times Square.

Mentre le mosse di Jin sembrano per lo più classiche, con qualche innesto inedito che ricorda anche Devil Jin (nel caso l’apparizione fugace dell’ala non fosse chiara), il trailer è anche l’occasione per vedere le potenzialità del titolo dal punto di vista grafico.

La resa scenica sembra davvero potente e sarà interessante vedere, e provare, il primo picchiaduro realmente next-gen di questa generazione. Un impatto spettacolare aiutato anche dagli effetti che sono molto più esagerati e meno realistici (per quanto Tekken lo possa esser mai stato) del solito.

Ovviamente mancano ancora tanti personaggi e non vediamo l’ora di vedere i loro trailer nei prossimi mesi.

Nel frattempo il grande rivale Street Fighter si prepara al futuro, mentre l’ultimo torneo del quinto capitolo abbandona PlayStation per la prima volta. In attesa del sesto capitolo che, per quanto abbiamo potuto vedere finora, ha davvero grandi potenzialità.