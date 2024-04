Finalmente gli utenti Switch potranno giocare One Piece Odyssey

Bandai Namco ha confermato che il suo One Piece Odyssey, gioco di ruolo dedicato agli amanti della celebre saga, è pronto ad arrivare anche su Nintendo Switch.

Con il comunicato stampa con cui ci ha raggiunto, il publisher ha confermato che sull'ibrida di casa Nintendo il gioco uscirà il 26 luglio prossimo.

Advertisement

L'edizione sarà affine alla Deluxe Edition, con quindi incluso anche lo scenario aggiuntivo Reunion of Memories.

Ad accompagnare la notizia c'è stato un trailer ufficiale, che potete vedere di seguito.

Lo scenario aggiuntivo è accessibile dopo aver completato il gioco principale. Inoltre, questa edizione propone anche outfit extra per la Ciurma, tra cui alcuni inediti a tema City of Waters.

In precedenza, One Piece Odyssey era già arrivato su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e su PC. Potete saperne di più dando una lettura alla nostra recensione completa.