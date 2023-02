Tekken 8, i nuovi trailer svelano le novità del gameplay (e un grande ritorno)

Bandai Namco ha ufficialmente rilasciato due nuove presentazioni per l’attesissimo Tekken 8, svelando la maggior parte delle rivoluzioni previste per l’ottavo capitolo principale della saga picchiaduro.

L’erede di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon) è chiamato a imporsi come nuovo punto di riferimento per i picchiaduro, affrontando però una concorrenza sempre più agguerrita, a partire dall’imminente arrivo del nuovo Street Fighter.

Nel roster che includerà numerosi dei volti più noti della saga — come gli iconici Jin e Kazuya — Bandai Namco ha confermato anche il ritorno della letale Nina Williams: trovate il trailer di debutto con il relativo gameplay qui in apertura.

Ma non è l’unica novità che il publisher ha deciso di svelare a tutti i suoi fan: come riportato da DSOGaming, Katsuhiro Harada e Kohei Ikeda hanno infatti svelato le diverse novità di gameplay in un lunghissimo filmato dalla durata di circa 35 minuti complessivi.

Gli sviluppatori del gioco hanno parlato delle modifiche relative al sistema Rage, che vedrà anche il ritorno della Recoverable Gauge e delle Rage Arts che, come già accaduto nei precedenti capitoli, offriranno la possibilità di ribaltare del tutto uno scontro.

Come i fan più esperti avranno sicuramente notato, non abbiamo menzionato le Rage Drive, le mosse potenziate attivabili con l’apposita barra: Bandai Namco ha deciso infatti di rimuoverle da Tekken 8, lasciando così solo la possibilità di utilizzare le Arts per un migliore bilanciamento del gioco.

L’obiettivo è quello di rendere il nuovo capitolo di Tekken ancora più entusiasmante per uno stile di gioco votato all’attacco, potenziando le specialità e le caratteristiche di ogni singolo personaggio e rendendo più semplici da capire tutti i momenti più determinanti dell’incontro.

Potete scoprire voi stessi tutte le novità più importanti nel seguente filmato, che ci mostra anche una versione interna di Tekken 8: si tratta infatti di un’edizione «Work in Progress» e che non rappresenterà lo stato finale del titolo, ma che sarà comunque utile per scoprire da vicino le nuove meccaniche.

Al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita ufficiale, ma il publisher si è detto convinto che Tekken 8 possa essere lanciato nell’anno fiscale 2023, ovvero nel periodo che include tutti i mesi da aprile 2023 fino a marzo 2024.

L’ultima volta che avevamo visto in azione il titolo è stato durante gli scorsi The Game Awards, con uno spettacolare trailer gameplay carico di battaglie. Dalle prime presentazioni appaiono inoltre evidenti i miglioramenti a livello grafico, come dimostrato da un video confronto dedicato.