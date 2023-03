Il leggendario Paul Phoenix torna in Tekken 8 ed è decisamente cambiato

Se, vedendo l’immagine di copertina di questa notizia, vi siete domandati cosa sia successo ai celebri capelli a spazzola di Paul Phoenix, la nostra raccomandazione è quella di non andare a dirlo troppo in giro. Perché, pettinato in modo selvaggio o meno, Paul mena ancora come un fabbro e i suoi cazzotti potentissimi sono pronti a far saltare un po’ di incisivi e premolari anche in Tekken 8.

Proprio in queste ore, infatti, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo ricco trailer dedicato a questo personaggio – da sempre tra i più amati e ricorrenti del franchise picchiaduro. Al di là del look rinfrescato – con i capelli sciolti ai lati del viso, ma il ritorno dell’immancabile barba bionda, dei sopracciglioni severi e del guardaroba da biker – Paul è esattamente come lo ricordavamo, soprattutto nella potenza dei suoi colpi. Non veloci, certo, ma pesanti e capaci di fare tanti danni, sia con le mani che con le gambe.

Tra il tamarro e il tamarrissimo, al punto da arrivare agli scontri con la sua moto, Paul viene mostrato in azione nel trailer che vedete in cima alla nostra notizia, faccia a faccia con Law.

Noi non lo faremmo arrabbiare troppo, poi fate voi...

Dobbiamo dire che il colpo d’occhio fa assolutamente il suo effetto: ci sono tanti dettagli che sono al loro posto e anche i giochi con i cambi di inquadratura operati dalla regia di Bandai Namco rendono lo scontro molto spettacolare. Tekken 8, insomma, sembra promettere molto bene, da questi scorci.

Vi ricordiamo che, in precedenza, Bandai Namco ci aveva fatto vedere anche altri personaggi molto amati, come l’iconico Jin Kazama – diventato uno dei protagonisti principali del franchise da Tekken 3 in poi.

Al momento non sappiamo ancora quando Tekken 8 farà il suo debutto, ma sappiamo già che sarà un’esperienza pensata solo per console di nuova generazione e PC. Per approfondire la conoscenza con le scazzottate made in Bandai Namco, fate riferimento alla nostra pagina hub dedicata.

Il precedente Tekken 7 (lo trovate su Amazon) è uscito nel 2015 nelle sale arcade e nel 2017 su console. Potete rinfrescarvi, per mettervi al passo, dando un’occhiata alla nostra recensione dedicata.