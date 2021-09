Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è un’avventura horror in quattro atti

Steam non è nuovo a iniziative gratuite, e stavolta il protagonista è un titolo che farà felici i fan delle avventure horror.

Stiamo parlando di If On A Winter’s Night, Four Travelers, titolo punta e clicca d’ispirazione classica riscattabile gratuitamente e molto consigliato per gli appassionati di Indiana Jones and The Fate of Atlantis o del più moderno Syberia.

Lo store digitale di Valve ha abituato gli utenti a una lunga serie di sorprese, l’ultima delle quali vede protagonista un gioco insospettabile che è riuscito a battere un colosso come GTA V.

Per i meno informati, ieri sono stati svelati i nuovi affari del fine settimana, e tra i titoli selezionati per l’occasione c’è anche Forza Horizon.

If On A Winter’s Night, Four Travelers fa della trama il suo punto forte, e racconta le vicende di quattro viaggiatori (come suggerito dal titolo) a bordo di un treno.

Ambientato nel 1920, il gioco firmato Dead Idle Games vanta una serie di elementi horror che non mancheranno di interessare i fan del genere, ed è disponibile senza alcun costo aggiuntivo.

Fortemente story driven, l’avventura potrà essere portata a termine in circa tre o quattro ore, una durata ragionevole per chi è in cerca di titoli appassionanti da poter concludere in poco tempo.

Il gioco è diviso in quattro atti: The Silent Room, The Slow Vanishing of Lady Winterbourne, The Nameless Ritual, If On A Winter’s Night, ognuno con un protagonista diverso.

Se If On A Winter’s Night, Four Travelers ha catturato la vostra attenzione, potete trovare maggiori informazioni sulla pagina ufficiale di Steam, tramite la quale è possibile riscattarlo gratuitamente.

