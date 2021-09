Steam, svelate le nuove follie di metà settimana: c’è Call of Duty

Steam ha appena svelato sul proprio store digitale le nuove follie di metà settimana, l’atteso appuntamento con cui risparmiare grandi cifre su alcuni dei più grandi titoli apprezzati dai giocatori PC.

Questa settimana sono particolarmente interessanti le offerte su tutti i capitoli della saga disponibili su Steam: ricordiamo infatti che i titoli più recenti, come Black Ops Cold War, non sono usciti sullo store di Valve.

Tutto ciò pur ricordando che un insospettabile gioco ha fatto notizia per essere riuscito a battere perfino GTA V in classifica: tale titolo è anch’esso momentaneamente in offerta, ma non fa parte delle follie di metà settimana.

Ricordiamo inoltre che avete ancora due giorni di tempo per riscattare gratis e senza costi aggiuntivi due grandi classici per PC su Steam.

Tutti i capitoli della saga sparatutto in prima persona di Activision sono disponibili con sconti dal 25% al 50%, rendendo questa la vostra occasione ideale per recuperare grandi classici come Call of Duty 4 Modern Warfare, attualmente acquistabile a soli 9,99€.

Gli appassionati della Seconda Guerra Mondiale non dovrebbero inoltre farsi sfuggire Call of Duty WWII, oggi disponibile a 29,99€ grazie allo sconto del 50% attualmente applicato sul titolo.

Per tutti gli amanti dell’omonimo manga e anime segnaliamo anche le tante offerte sul franchise di Naruto, con sconti fino al 90%: l’offerta più vantaggiosa è sicuramente quella dedicata a Naruto to Boruto Shinobi Striker, che potrà essere vostro a soli 4,99€.

Non si tratta però delle uniche offerte di cui potrete approfittare, motivo per cui di seguito troverete il nostro riepilogo di tutte le follie di metà settimana su Steam, con i relativi link per accedere alle offerte:

Le offerte sul franchise di Naruto e Cities Skyline termineranno il 23 settembre, mentre quelle dedicate al franchise di Call of Duty saranno disponibili fino a lunedì 27 settembre: tutte le altre follie di metà settimana resteranno invece online fino al 24 settembre.

Con questi titoli potreste decidere di voler mettere alla prova le vostre schede grafiche: sembra che su Steam le RTX 30 siano estremamente popolari.

In alternativa potreste decidere di volerli mettere da parte per l’eventuale arrivo di Steam Deck: la console non è ancora uscita e Valve starebbe già pensando a un nuovo modello più performante.

La maggior parte dei titoli disponibili su PC sarà utilizzabile con Steam Deck, tuttavia a causa del sistema operativo non tutti i giochi potrebbero essere compatibili.