Netflix e videogiochi, annunciato un titolo cyberpunk (su Steam)

Che Netflix abbia intenzione di entrare all’interno del mercato dei videogiochi, è cosa ormai nota a tutti, con la volontà di coinvolgere i suoi abbonati.

Il colosso dello streaming ha da poco deciso di lanciare un nuovo gioco gratis (sebbene per giocarci sia richiesto un visore VR come Oculus Quest 2).

A breve sarà quindi possibile giocare a un gran numero di titoli utilizzando lo stesso account Netflix che adoperiamo per le nostre serie TV preferite, accostate a giochi gratis inclusi nel costo dell’abbonamento.

Netflix ha sviluppato e pubblicato su Oculus Store il videogioco in VR Eden Unearthed, tratto dall’omonima serie anime.

Ora, per non farsi mancare proprio nulla, il gigante americano dell’intrattenimento ha deciso di lanciare via Steam un nuovo gioco davvero molto interessante.

Stiamo parlando di Kate Collateral Damage, un roguelike d’azione ad ambientazione dalle tinte cyberpunk con attacchi a tempo ispirato al film prodotto da Netflix.

Nel gioco vestiremo i panni di Kate, un’assassina alla ricerca di vendetta contro un boss della Yakuza che l’ha avvelenata in modo letale.

Saremo chiamati a compiere il nostro destino attraverso il sottosuolo criminale di Tokyo in una corsa di vita o di morte contro il tempo!

Nel gioco potremo raccogliere armi da fuoco e da mischia dai nemici caduti e nell’ambiente, tra cui pistole, mitragliatrici, coltelli, katane e altro ancora.

The clock is ticking, you have 24 hours and ONLY revenge on your mind. 🔥 KATE: COLLATERAL DAMAGE is coming to Steam on October 22nd. pic.twitter.com/8HHGqty3GS — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 24, 2021

Tutte le armi hanno munizioni limitate, quindi dovremo scartarle e trovarne di nuove mentre saremo chiamati ad affrontare le varie situazioni di gioco.

La data di rilascio prevista per Kate Collateral Damage è per il prossimo 22 ottobre. Ricordiamo anche che la feature dei videogames in arrivo su Netflix potrebbe ospitate perfino giochi PlayStation.

Ma non solo: su SpazioGames vi abbiamo raccontato che la mossa di Netflix potrebbe potenzialmente rendere Stadia inutile, nella migliore delle ipotesi.

Infine, dopo l’avvicinamento di Netflix anche il social network divenuto un fenomeno mondiale, TikTok, ha da poco pubblicato un videogioco esclusivo.