Steam, un gioco insospettabile conquista la classifica globale (e batte anche GTA V)

Tra i tantissimi prodotti disponibili su Steam ce n’è uno che sta letteralmente (e in modo del tutto inaspettato) spopolando. Si tratta dell’insospettabile Gas Station Simulator.

Il titolo di DRAGO Entertainment si inserisce nell’ampio filone di simulatori (che ha ormai sconfinato anche nel mondo delle api) disponibili sul mercato, e sta riscuotendo un notevole successo sulla piattaforma di Valve.

Lo store digitale dell’azienda statunitense ha appena messo gratuitamente a disposizione due classici strategici, disponibili senza alcun costo aggiuntivo fino a giovedì 23 settembre.

Se li avete già provati e volete concentrarvi sui prodotti più moderni, è il caso di dare un’occhiata ad altri due strategici riscattabili gratuitamente fino al 20 settembre.

Come suggerisce il titolo, Gas Station Simulator vi metterà nei panni di un gestore di una pompa di benzina deciso a riportare l’attività ai fasti di un tempo.

All’inizio del gioco vi troverete in un ambiente sporco e disordinato che per essere rimesso in ordine richiederà di compiere parecchi sforzi (e ripagare un gran numero di debiti).

Il vostro obiettivo sarà quello di guadagnare abbastanza soldi per chiudere la giornata in attivo ed evitare di scontentare i clienti, che potrebbero addirittura arrivare ad aggredirvi fisicamente.

Ad incoraggiarvi e tenervi compagnia nel corso della vostra avventura, se così si può chiamare, ci sarà vostro zio, sempre pronto a darvi preziosi suggerimenti e riportarvi in carreggiata in caso di clamorosi fallimenti.

Come segnalato da Kotaku, il gioco è stato lanciato su Steam a settembre, mentre l’uscita su Xbox e PlayStation è prevista per il 2022.

Gas Station Simulator è attualmente in promozione con uno sconto del 10% sulla pagina ufficiale dello store, e campeggia in bella vista tra i titoli più venduti a livello globale (ha anche battuto GTA V).

La piattaforma di Valve riserva sempre qualche gustosa sorpresa: avete ancora due giorni di tempo per fare vostro un titolo stellare (di nome e di fatto).

Il 20 settembre scadrà il termine per riscattare Legend of Keepers Return of The Goddess e una lunga serie di titoli del catalogo Stardock.