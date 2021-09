Steam, svelati i nuovi affari del fine settimana: c’è Forza Horizon

Steam ha appena reso disponibili i nuovi affari del fine settimana: l’atteso appuntamento che consente ai giocatori Steam di acquistare grandi giochi a prezzi molto convenienti.

Tra i tanti affari del fine settimana, i giocatori PC avranno la possibilità di acquistare a prezzo scontato una delle esclusive Xbox più apprezzate della scorsa generazione: stiamo naturalmente parlando di Forza Horizon 4, l’incredibile gioco di corsa open world.

A proposito di Xbox, una feature next-gen molto utile potrebbe presto sbarcare su Steam, proveniente proprio dalla console Microsoft e da PS5.

Vogliamo inoltre ricordare agli utenti interessati che sono ancora disponibili le follie di metà settimana dedicate alla serie Call of Duty: le offerte continueranno ancora per qualche giorno.

Grazie alle nuove offerte del weekend su Steam, gli utenti PC avranno la possibilità di acquistare l’edizione standard di Forza Horizon 4 a soli 34,99€ grazie al 50% di sconto: inoltre, con soli 10 euro in più potranno portarsi a casa l’edizione Ultimate.

Gli affari del fine settimana dello store di Valve sono però disponibili anche per tanti altri giochi: tra questi segnaliamo la promozione SEGA Discovery, che consentirà di risparmiare fino al 90% su alcune delle più grandi produzioni del publisher giapponese.

Alcuni esempi che vogliamo segnalarvi sono Persona 5 Strikers, disponibile con un risparmio del 40%, e il classico Sonic Adventure DX Director’s Cut, che oggi potrà essere vostro per poco più di un euro.

Non si tratta però dell’unico publisher protagonista delle nuove offerte: gli utenti potranno infatti risparmiare cifre molto importanti anche sui titoli XSEED Games, come No More Heroes e Senran Kagura, e sulle produzioni Spike Chunsoft, con sconti su franchise come Danganronpa e Steins;Gate.

Si tratta però di una piccola selezione dei tantissimi giochi attualmente disponibili in offerta su Steam per il fine settimana: di seguito troverete la lista completa delle promozioni attive, con i relativi link per accedere alle pagine ufficiali.

La maggior parte delle promozioni disponibili terminerà lunedì 27 settembre, pur con alcune eccezioni: gli sconti sui titoli Spike Chunsoft e SEGA saranno infatti validi rispettivamente fino al 29 e al 30 settembre, mentre Romance of the Three Kingdoms XIV resterà in offerta fino al 4 ottobre.

Alcuni di questi titoli potranno essere apprezzati al massimo delle loro potenzialità grazie alle schede grafiche della serie RTX 30, che si è dimostrata particolarmente popolare su Steam.

Alternativamente, sarà comunque possibile giocarli sulla prossima console portatile di Valve: Steam Deck sarà infatti in grado di far girare quasi tutti i giochi.

Ricordiamo che sullo store di Valve si è recentemente fatto notare un gioco insospettabile che ha dominato la classifica dei titoli più venduti, battendo anche colossi come GTA V.