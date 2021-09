Steam, arriva una feature PS5 e Xbox (davvero importante)?

Steam è un catalogo che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei più ricchi di sempre (in grado anche di far risparmiare grandi cifre su alcuni dei più grandi titoli PC).

Proprio questa settimane le offerte su alcuni capitoli della saga di Call of Duty, arrivata al momento fino Black Ops Cold War ma pronta a stupire nuovamente con l’uscita di Vanguard.

E se le follie di metà settimana faranno sicuramente felici gli amanti degli sparatutto in soggettiva, a quanto pare le novità non sono finite qui.

Ricordiamo anche che avete ancora due giorni di tempo per riscattare gratis e senza costi aggiuntivi due classici per PC su Steam.

Ora, come riportato da The Gamer, sembra proprio che una feature ben nota ai possessori di console PS5 e Xbox Series X|S stia per arrivare anche su Steam.

Più in particolare, si parla della possibilità di avviare un determinato gioco prima che la sua fase di download sia arrivata al termine.

A quanto pare, quindi, una volta messo a scaricare un determinato gioco sarà presto possibile accedervi in attesa che l’intero pacchetto dati venga installato su hard disk.

Secondo Pavel Djundik di SteamDB sembra proprio che Valve abbia depositato un brevetto che suggerisce che la compagnia abbia intenzione di introdurre questa feature all’interno della piattaforma.

Grazie a questa nuova tecnologia (perlomeno per il mondo del gaming su PC), il software saprebbe come scaricare prima i dati necessari ad avviare un determinato titolo.

Non ci resta quindi che attendere in un annuncio ufficiale da parte di Valve, il quale confermerebbe l’inclusione della feature (si spera, in tempi medio-brevi).

