Xbox Developer Direct 2024: tutti gli annunci

Durante lo scorso gennaio, l'Xbox Developer_Direct fu fonte di alcune belle sorprese: una su tutte rimane senz'altro Hi-Fi Rush, che peraltro la nostra redazione ha premiato come miglior produzione degli studi Xbox nel corso del 2023. L'evento si ripete anche quest'anno con Xbox Developer_Direct 2024, un nuovo appuntamento volto a raccontarci i prossimi giochi in arrivo dagli Xbox Game Studios.

Fissato per le 21 italiane del 18 gennaio, lo show si concentrerà su alcuni titoli particolarmente attesi, magari fornendoci anche delle finestre di lancio più precise. Nello specifico, sappiamo già che vedremo Indiana Jones (di MachineGames), annunciato tempo addietro e poi chiusosi nel silenzio; avremo poi Senua's Saga: Hellblade II, che magari ci darà la sua data d'uscita, attesa per quest'anno. Vedremo anche Avowed, il prossimo ambizioso videogioco di casa Obsidian, e scopriremo di più di Ara: History Untold, interessante progetto presentato qualche tempo fa.

Non sono previsti update sui videogiochi di casa Activision Blizzard, che di recente sono entrati sotto l'ala protettrice di Xbox, con la chiusura dell'acquisizione multimiliardaria.

È previsto che lo show sia «una celebrazione di solo una selezione dei giochi in arrivo su Xbox», ha anticipato Micrsoft.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo l'evento in tempo reale: troverete non solo le notizie dedicate alle novità più succose, ma aggiornando questo pagina vedrete comparire via via tutte le novità come saranno presentate lungo la serata, che dovrebbe durare meno di un'ora – più o meno 45 minuti, se sarà confermata la durata che ebbe lo scorso anno.

Vi raccomandiamo quindi di aggiornare questa pagina del vostro browser per vedere comparire passo passo i dettagli sui giochi che saranno approfonditi nell'evento.

Per tutti i contenuti dedicati all'universo Xbox, vi ricordiamo anche che potete trovare sul sito il nostro hub interamente dedicato, con notizie, guide, recensioni e speciali a tema.

Xbox Developer_Direct '24, tutti gli annunci

Ore 21.00 - È previsto l'inizio dello show.

Avowed

Si comincia con il focus su Obsidian Entertainment e il suo Avowed. Descritto come un gioco avventuroso in cui dovremo mettere fine alle malefatte di uno spirito corruttore, migliorando la situazione del mondo fantasy che avremo intorno.

Il suo mondo è definito come uno dei «più incredibili» all'interno dell'universo di Pillars of Eternity, filone di cui Avowed fa parte.

La particolarità sarà il combat system, che permetterà di passare dalle magie alle armi di mischia in modo rapido, cercando di creare un vantaggio tattico sui propri avversari. Il sistema di attacco e blocco con lo scudo ha sicuramente qualcosa di The Elder Scrolls, ma lo scopo di Obsidian è quello di creare uno stile di combattimento intelligente e dinamico, dove non basterà menare alla cieca per avere ragione dei nemici.

Viene ribadito che non si vivrà di solo scudo e spada: potremo perfino sfoderare delle rivoltelle o mescolare gli effetti delle magie e delle lame, magari congelando un nemico per poi farlo finire a pezzetti al primo colpo di spada.

Ci saranno anche dei momenti in cui dovremo prendere delle decisioni che avranno profonde conseguenze, secondo quanto anticipano gli sviluppatori.

«Fare la scelta giusta non è sempre quello che sembra» assicura Obsidian, dal momento che il gioco sposerà molto i grigi, fidandosi che sia il giocatore a scegliere cosa ritiene sia giusto fare nei diversi momenti di scelta che gli si faranno davanti.

Dal punto di vista della direzione artistica, la parola d'ordine di Obsidian era creare un mondo ricco, particolare e bellissimo da vedere. L'uso dei colori, in effetti, è molto particolare e accosta toni molto accesi a scenari che altrimenti sembrerebbero quasi naturali e terrestri.

L'uscita di Avowed è attesa per questo autunno. Aspettiamocelo quindi in coda al 2024.

