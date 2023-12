SpazioGames Awards 2023: i migliori giochi dell'anno per redazione e lettori

Dire che in questo 2023 ci sia stato l'imbarazzo della scelta, quando si è trattato di muoversi tra i bei videogiochi, sarebbe quasi riduttivo. A fronte di un'industria che deve capire come diventare più umana e sostenibile, le produzioni su cui gli appassionati hanno potuto mettere mano sono state spesso di livello assoluto, sia nella vetrina degli AAA che sul fronte di quelle più piccole di grande personalità.

Come fatto negli anni precedenti (2020, 2021 e 2022), ci ritroviamo così con gli SpazioGames Awards, i premi assegnati dalla nostra redazione e dai nostri lettori ai migliori videogiochi dell'anno in diverse categorie.

Vediamo come sono andati e quali sono stati i vincitori!

Come sono stati scelti i nominati

I nominati per ciascuna categoria sono stati individuati con una votazione interna redazionale: ogni redattore aveva la possibilità di esprimere cinque voti (tutti per titoli diversi), che candidassero qualsiasi gioco ritenuto calzante per quella categoria.

A venire nominati, con i voti di tutti i redattori che avevano lo stesso peso, sono stati i cinque giochi più votati in ciascuna categoria individuata per gli SG Awards. In caso di pari merito, passa il gioco che ha ottenuto una valutazione più alta in sede di recensione.

Come si sono svolte le votazioni della redazione

Una volta individuate le nomination, abbiamo svolto una votazione interna redazionale: ogni redattore ha espresso la sua preferenza in ciascuna categoria. Il gioco che ha ottenuto più preferenze in assoluto ha conquistato l'Award. In caso di pari merito passa il gioco che ha ottenuto una valutazione più alta in sede di recensione.

I voti dei redattori hanno tutti lo stesso valore e non ci sono stati redattori dal voto più "pesante" di altri. Ciascuno ha votato con una preferenza in ogni categoria.

Come si sono svolte le votazioni dei lettori

I lettori hanno potuto votare i loro vincitori basandosi sulle stesse nomination individuate dalla redazione. Attraverso un sondaggio pubblico in cui era possibile esprimere i propri voti solo una volta per persona, che abbiamo condiviso sul sito e sui nostri canali social, i lettori erano chiamati ad eleggere i loro vincitori nelle diverse categorie – con anche la libertà di non votare in categorie in cui non si sentissero ferrati, tenendo comunque validi i voti espressi nelle altre.

Gioco dell'anno su PlayStation

I nominati

Marvel's Spider-Man 2

Final Fantasy XVI

Goodbye Volcano High

Tchia

Forspoken

La scelta della redazione

Vincitore: Marvel's Spider-Man 2

La scelta dei lettori

Vincitore: Marvel's Spider-Man 2 (60%)

(60%) Seconda posizione: Final Fantasy XVI (32,7%)

(32,7%) Terza posizione: Tchia (3,2%)

I giochi in esclusiva console su PS5 hanno messo d'accordo redazione e lettori, peraltro con Marvel's Spider-Man 2 che ha raccolto esattamente la stessa percentuale di voti (60%) in entrambe le votazioni.

Una sfida non difficile, considerando che i PlayStation Studios quest'anno hanno sonnecchiato, ma che era sicuramente aperta con Final Fantasy XVI, che però si accontenta in entrambi i sondaggi della seconda piazza.

Gioco dell'anno su Xbox

I nominati

Starfield

Hi-Fi Rush

Forza Motorsport

Age of Empires IV

Minecraft Legends

La scelta della redazione

Vincitore: Hi-Fi Rush

La scelta dei lettori

Vincitore: Starfield (47,1%)

(47,1%) Seconda posizione: Hi-Fi Rush (26,3%)

(26,3%) Terza posizione: Forza Motorsport (16,7%)

Si discostano, nella categoria dei migliori giochi in esclusiva su piattaforme Microsoft, i pareri di redazione e lettori: nel nostro caso, Hi-Fi Rush ha portato a casa il premio con ampia distanza (53,3% dei voti del nostro team), mentre Starfield si è accontentato di un pari merito in seconda piazza con Age of Empires IV, entrambi al 20%.

Di diverso avviso la nostra community, che ha invece premiato il lavoro svolto da Bethesda Game Studios, capace di distanziare il gioco musicale tutto ritmo e azione di Tango Gameworks.

Gioco dell'anno su Nintendo Switch

I nominati

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros. Wonder

Pikmin 4

Super Mario RPG

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

La scelta della redazione

Vincitore: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La scelta dei lettori

Vincitore: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (78,9%)

(78,9%) Seconda posizione: Super Mario Bros. Wonder (15,4%)

(15,4%) Terza posizione: Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (2,3%)

Stravince con distanze siderali il premio di miglior gioco esclusivo per Nintendo Switch il geniale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, capace di riprendere l'open world di Breath of the Wild e di legarlo a un gameplay sandbox con una simulazione della fisica fuori scala.

Il gioco ha convinto sia la nostra redazione che, ancora di più, tutti voi: la distanza dal seppur ottimo Super Mario Bros. Wonder dice già tutto su come Link e Zelda abbiano dominato l'anno di Switch.

Gioco dell'anno su PC

I nominati

Baldur's Gate III

Diablo IV

Cities Skylines II

Dave the Diver

Terra Nil

La scelta della redazione

Vincitore: Baldur's Gate III

La scelta dei lettori

Vincitore: Baldur's Gate III (85,5%)

(85,5%) Seconda posizione: Diablo IV (9,3%)

(9,3%) Terza posizione: Dave the Diver (3,1%)

Il titolo di miglior gioco per chi è armato di PC è andato, senza indugio alcuno, a Baldur's Gate III – che non a caso ha debuttato solo dopo su console e nasce con un'anima votata a mouse e tastiera.

In entrambi i casi, sia nei voti della redazione che in quelli dei lettori, il gioco di ruolo di Larian Studios ha preso il largo su tutti gli altri concorrenti, che pure includono nomi di assoluta qualità. Un ulteriore riconoscimento per il titolo: quest'anno, contro di lui non c'è mai stata partita.

Miglior direction

I nominati

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros. Wonder

Baldur's Gate III

La scelta della redazione

Vincitore: Alan Wake 2

La scelta dei lettori

Vincitore: Alan Wake 2 (42,2%)

(42,2%) Seconda posizione: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (26,4%)

(26,4%) Terza posizione: Baldur's Gate III (24,8%)

Si è ripetuta anche per la miglior direction la sfida tra i tre nomi maggiormente di peso per il GOTY di quest'anno, con la direzione di Sam Lake e di Kyle Rowley per Alan Wake 2 che è quella che più di tutto ha colpito sia la nostra redazione che i nostri lettori.

Nel nostro caso il distacco è stato molto più netto (lo scrittore maledetto ha raccolto addirittura l'80% dei voti), mentre nei voti della community le distanze sono state più brevi – soprattutto con Zelda e BGIII, appaiati – ma pur sempre notevoli.

Miglior narrativa

I nominati

Starfield

Alan Wake 2

Final Fantasy XVI

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Baldur's Gate III

La scelta della redazione

Vincitore: Alan Wake 2

La scelta dei lettori

Vincitore: Alan Wake 2 (38%)

(38%) Seconda posizione: Baldur's Gate III (28,4%)

(28,4%) Terza posizione: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (18,3%)

Alan Wake 2 ci mette tutti d'accordo anche per quanto concerne il suo reparto narrativo, che nel caso dei voti redazionali non ha visto assolutamente concorrenti. Più serrata la sfida secondo le vostre preferenze, dove Baldur's Gate III ha tentato di tenere il passo dalla distanza, non riuscendoci.

L'intreccio dedicato al ritorno dello scrittore maledetto e al suo incubo che prende forma secondo le parole che scrive ha insomma convinto tutti, dimostrandosi come la consacrazione del percorso compiuto da Remedy Entertainment.

Miglior art direction

I nominati

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Hi-Fi Rush

Sea of Stars

La scelta della redazione

Vincitore: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La scelta dei lettori

Vincitore: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (42,6%)

(42,6%) Seconda posizione: Lies of P (29,6%)

(29,6%) Terza posizione: Super Mario Bros. Wonder (16,4%)

Interessantissimi i risultati legati alla direzione artistica: nel caso dei nostri voti redazionali, infatti, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Lies of P sono arrivati a pari merito. Considerando che i voti di tutti i membri della redazione hanno lo stesso peso, come detto in apertura l'unico modo per districare gli ex-aequo è quello di tenere conto della valutazione più alta ottenuta in sede di recensione: ecco che il premio va così a Zelda, forte del suo 10/10, ma ci tenevamo a sottolineare l'ottimo risultato anche per Lies of P.

Lies of P che è stato anche nei vostri pensieri: nei voti dei lettori è stata ugualmente l'avventura esclusiva per Nintendo Switch a vincere, ma il soulslike con protagonista Pinocchio si è fatto valere con un'ottima seconda posizione.

La Hyrule disegnata dalla casa di Kyoto e il suo immaginario hanno insomma colpito fortissimo nel segno.

Miglior audio design

I nominati

Alan Wake 2

Resident Evil 4

Dead Space

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La scelta della redazione

Vincitore: Hi-Fi Rush

La scelta dei lettori

Vincitore: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (27,7%)

(27,7%) Seconda posizione: Alan Wake 2 (24,5%)

(24,5%) Terza posizione: Hi-Fi Rush (18,4%)

Nuovo arrivo appaiato nelle votazioni della nostra redazione, con Hi-Fi Rush e Alan Wake 2 che hanno ottenuto lo stesso esatto numero di voti – a testimoniare come la qualità sia stata molto alta, in questo 2023. In virtù della valutazione ottenuta in sede di recensione (dove i due titoli hanno avuto solo lo 0,1 di differenza!), il premio va al gioco di casa Tango Gameworks, capace di sfruttare il comparto sonoro in modo davvero unico e memorabile.

Per i nostri lettori invece la palma del migliore va a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che effettivamente è un trionfo sensoriale, ancora di più se giocato con un paio di cuffie: la sua Hyrule è vivissima nel vento tra le foglie, nello scrosciare dei ruscelli, nei passi di Link che rendono sempre l'idea del tipo di suolo che calpestate – e l'esperienza sonora, nel suo complesso, rende a sua volta il titolo di Nintendo il capolavoro che è.

Miglior colonna sonora

I nominati

Final Fantasy XVI

Octopath Traveler II

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Hi-Fi Rush

Super Mario Bros. Wonder

La scelta della redazione

Vincitore: Octopath Traveler II

La scelta dei lettori

Vincitore: Final Fantasy XVI (37,1%)

(37,1%) Seconda posizione: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (36,2%)

(36,2%) Terza posizione: Hi-Fi Rush (15%)

Scelte completamente diverse tra redazione e lettori per quanto riguarda la miglior colonna sonora: SpazioGames ha premiato (e con un distacco notevole su FFXVI) le splendide musiche di Octopath Traveler II – uno dei giochi di ruolo, ma anche dei giochi in generale, che vanta dei brani tra i più belli degli ultimi dieci anni abbondanti.

Come nei JRPG a turni di una volta, nel titolo di Square Enix la musica è parte integrante dell'esperienza, vi accompagna tra villaggi e battaglie al cardiopalma, e le composizioni di Yasunori Nishiki si confermano ancora una volta straordinarie, dopo l'ottimo risultato raggiunto con il gioco originale nel 2018.

I nostri lettori hanno invece scelto di premiare Final Fantasy XVI e la bellissima colonna sonora di Masayoshi Soken, che aveva sulle spalle la pesantissima eredità di Nobuo Uematsu – il compositore per eccellenza, quando pensiamo a Final Fantasy – e che non ha affatto sfigurato, riuscendo a dare a Clive e alla sua vicenda i toni epici di cui le nostre emozioni avevano bisogno.

Indie dell'anno

I nominati

Chained Echoes

Cocoon

Sea of Stars

Pizza Tower

Dredge

La scelta della redazione

Vincitore: Sea of Stars

La scelta dei lettori

Vincitore: Sea of Stars (35,1%)

(35,1%) Seconda posizione: Cocoon (29,6%)

(29,6%) Terza posizione: Dredge (14,3%)

Anche il fronte delle produzioni più piccole è stato davvero combattuto quest'anno, con delle proposte che hanno fatto davvero brillare gli occhi ai videogiocatori che cercano qualcosa di fresco e rifinito con amore, che conti sulle sue idee più che sul comparto tecnico e sulla grandezza del suo mondo.

Ecco che così Sea of Stars è emerso vincitore sia nella selezione della nostra redazione che in quella dei nostri lettori – dove però la sfida con l'altrettanto ottimo Cocoon è stata molto più serrata. C'è tanta voglia di giochi di ruolo a turni e chissà che prima o poi, dopo la lezione impartita dal 2023, anche i publisher che puntano solo sull'azione e la frenesia non possano ricordarsene...

Interpretazione dell'anno

I nominati

Idris Elba in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Neil Newbon in Baldur’s Gate III

Sam Lake in Alan Wake 2

Ilkka Villi in Alan Wake 2

Devora Wilde in Baldur’s Gate III



La scelta della redazione

Vincitore: Sam Lake in Alan Wake 2

La scelta dei lettori

Vincitore: Idris Elba in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (27,5%)

(27,5%) Seconda posizione: pari tra Sam Lake in Alan Wake 2 e Neil Newbon in Baldur's Gate III (27%)

Le interpretazioni attoriali all'interno dei videogiochi stanno diventando sempre più notevoli e non sorprende allora quanto serrata sia stata la sfida anche in questa categoria: per noi a portare a casa il premio è Sam Lake, che ancora una volta compare nei suoi videogiochi prestando le fattezze al detective dell'FBI Alex Casey in Alan Wake 2, da subito indimenticabile.

Nel vostro caso, la sfida è stata ancora più al millimetro: l'ha vinta Idris Elba per la sua parte in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, a inseguirlo sono stati con lo stesso numero di voti (e qua non c'è bisogno di districarli, essendo secondi classificati) lo stesso Lake e Neil Newbon da Baldur's Gate III.

Gioco più atteso

I nominati

Tekken 8

Star Wars: Outlaws

Senua's Saga: Hellblade II

Final Fantasy VII Rebirth

DS2

La scelta della redazione

Vincitori: DS2 e Final Fantasy VII Rebirth

La scelta dei lettori

Vincitore: Final Fantasy VII Rebirth (35,5%)

(35,5%) Seconda posizione: Star Wars: Outlaws (20,1%)

(20,1%) Terza posizione: Senua's Saga: Hellblade II (16,1%)

Chissà se il 2024 sarà davvero all'altezza di questo 2023 e, soprattutto, chissà su quali giochi metteremo davvero le mani. Alcuni hanno già una release, anche molto prossima, altri sono stati solo annunciati e galleggiano in attesa di trovare la loro finestra di lancio. Nel nostro caso, i più attesi sono due: DS2, prossimo videogioco di Hideo Kojima e a quanto pare sequel di Death Stranding, e Final Fantasy VII Rebirth, secondo capitolo del remake di Final Fantasy VII.

Completamente diverso, invece, il vostro podio: se FFVII si conferma anche nel vostro caso molto atteso, a inseguirlo sono stati Star Wars: Outlaws — siamo tutti curiosi di capire come Ubisoft si comporterà con in mano questa grande IP — e il ritorno di Senua, che ci darà anche una buona misura delle ambizioni di Xbox con gli AAA.

GIOCO DELL'ANNO

I nominati

Alan Wake 2

Baldur's Gate III

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

La scelta della redazione

Vincitore: Baldur's Gate III

La scelta dei lettori

Vincitore: Baldur's Gate III (40,4%)

(40,4%) Seconda posizione: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (32,3%)

(32,3%) Terza posizione: Alan Wake 2 (16,9%)

In un 2023 ricchissimo, le votazioni per il gioco dell'anno sono riuscite comunque a mettere d'accordo sia la nostra redazione che i nostri lettori: a uscirne vincitore è stato Baldur's Gate III, peraltro con percentuali molto simili in entrambe le votazioni.

Tra i vostri voti, così come nei nostri, la sfida è stata serrata fino all'ultimo, ma alla fine è l'apprezzato gioco di ruolo di Larian Studios ad aver preso il largo su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Un premio che fa riflettere sia sulla forza dei giochi di ruolo, sia su quella dei giochi che non hanno fretta: né di uscire prima del tempo (ricordiamo che BGIII ha affrontato una lunga fase di early access prima di sentirsi pronto al lancio definitivo) né di adattarsi a meccaniche che li rendano più adatti a un pubblico il più pop possibile, rischiando di snaturarsi o appiattirsi.

Per completezza, segnaliamo che i nostri lettori hanno infine assegnato il 6,1% dei voti a Resident Evil 4 Remake e il 4,2% a Super Mario Bros. Wonder. E complimenti a Larian per la vittoria!

Suonerei pleonastica (ma devo, come responsabile editoriale di SpazioGames) a ribadire ancora una volta e anche in questa sede quanto il 2023 – lato giochi giocati – ci abbia messo davvero di fronte all'imbarazzo della scelta.

Siamo felici dei tanti riconoscimenti che abbiamo potuto assegnare a giochi grandi e meno grandi – personalmente, il premio alla OST di Octopath Traveler II è forse quello che mi rende più contenta, visto quanto in sordina sia passato il gioco sotto la lente di quest'anno – ed è stato bello vedere come anche per i nostri lettori non sia stato per niente facile scegliere tra così tante opere meritevoli.

Nella speranza che presto lo diventi di più anche l'industria – meritevole – non possiamo che ringraziarvi per i tantissimi voti (un numero record che ha battuto tutte le edizioni precedenti degli SpazioGames Awards e che conferma la crescita su base costante del nostro progetto editoriale) e darvi appuntamento al prossimo dicembre per gli SpazioGames Awards 2024!