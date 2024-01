Hellblade 2, Senua è tornata e c'è la data di uscita

Senua's Saga Hellblade 2 è tornato all'Xbox Developer_Direct, finalmente con una data di uscita ufficiale, il 21 maggio 2024.

Il gioco uscirà anche su Xbox Game Pass (che trovate su Amazon) nel corso del 2024 e quindi sarà gratuito per gli abbonati al servizio.

Del resto, un nuovo report aveva svelato in anticipo la data di lancio ufficiale di Hellblade 2, proprio in vista del reveal al nuovo Xbox Developer_Direct.

Stavolta Senua vuole fermare i vichinghi che hanno circondato il suo villaggio: è cresciuta, ha fatto pace con il suo passato, sente ancora le voci nella sua mente ma non le teme più. E, con lei, ci sono anche altre persone.

Nel secondo Hellblade ci sarà un combat system tutto nuovo: Senua non è una supereroina, combatte per sopravvivere e le sue fatiche e i suoi dolori dovranno essere i nostri, dovremo sentire di essere a rischio tanto quanto lo sente lei.

L'audio binaurale per permetterci di sentire cosa succede nella testa di Senua, motivo per cui giocando in cuffia avremo ancora la possibilità di godere del gioco al massimo.

L'esperienza sonora è fortemente localizzata per farci sentire lo spazio intorno a Senua. «Quando ascolti Hellblade, sai che è Hellblade» sottolineano gli autori, in merito alla forte firma sonora della saga.

Hellblade 2 sarà un'uscita solo in versione digitale al costo di 50 dollari e «avrà una durata simile a quella del primo Hellblade» (circa 8 ore), afferma Ninja Theory.

L'ultima volta che abbiamo visto il titolo in azione è stato durante gli scorsi The Game Awards 2023, quando il team di sviluppo Ninja Theory ha mostrato sequenze di gameplay e cutscene, confermando anche l'uscita su Game Pass al day one.

Xbox Developer_Direct 2024 è in ogni caso disponibile anche con sottotitoli in lingua italiana, così da poter seguire accuratamente tutti gli aggiornamenti arrivati direttamente dagli sviluppatori.

Vedere l'evento in lingua italiana è semplicissimo: basterà semplicemente collegarsi al seguente indirizzo a partire dalle ore 21, oppure aggiornare la stessa pagina grazie all'embed.