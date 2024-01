Avowed, lo Skyrim di Obsidian, è tornato (gratis su Game Pass in autunno)

In occasione dell'Xbox Developer_Direct si è mostrato anche Avowed, il nuovo grande gioco di Obsidian Entertainment, previsto prossimamente, più precisamente il prossimo autunno.

Al di fuori anche di un teaser trailer, il progetto della software house è sempre stato tenuto abbastanza nascosto dagli sviluppatori.

L'ultimo video ha poi mostrato un gioco molto simile a Skyrim, ma con una maggiore densità della mappa rispetto al classico di Bethesda.

Ora, il nuovo filmato presenta una nuova ambientazione nel mondo di Eora di Obsidian, familiare ai fan della serie Pillars of Eternity.

Obsidian ha creato un nuovissimo sistema di combattimento in prima persona: potremo giocare con una combinazione di spade, pistole, magia e altro ancora.

Il combat system permetterà di passare dalle magie alle armi di mischia in modo veloce e immediato, tanto che il sistema di attacco e parata con lo scudo ricorda e non poco The Elder Scrolls.

Ci saranno momenti in cui dovremo prendere delle decisioni che avranno profonde conseguenze, secondo quanto anticipano gli sviluppatori.

«Fare la scelta giusta non è sempre quello che sembra» assicurano gli sviluppatori, visto che scegliere cosa ritiene sia giusto fare nei momenti di scelta sarà cruciale.

Ma non solo: come in tutti i giochi di ruolo del team di sviluppo, anche in Avowed i compagni giocano un ruolo fondamentale nella nostra avventura.

La direzione artistica punta a creare un mondo ricco, con un uso dei colori che accosta toni accesi a scenari decisamente realistici.

Ricordiamo che l'uscita di Avowed è attesa per questo autunno (anche gratis per gli abbonati a Game Pass), sebbene al momento manchi una data di uscita da segnare in rosso sul calendario.

