Dove vedere l'Xbox Developer_Direct di oggi in italiano

Oggi 18 gennaio 2024 assisteremo a uno dei primi eventi dell'anno: l'Xbox Developer_Direct 2024 ci porterà a scoprire le novità più importanti arrivate dagli Xbox Game Studios, con alcuni giochi in particolare che emergeranno dallo show.

Microsoft ha infatti confermato che vedremo in particolar modo novità relative dal nuovo gioco di Indiana Jones di MachineGames, Avowed, Ara: History Untold e da Senua's Saga: Hellblade 2, quattro delle esclusive più attese su Xbox.

Naturalmente saranno tutti giochi disponibili al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), attirando inevitabilmente l'interesse anche di chi è iscritto al servizio in abbonamento.

Xbox Developer_Direct 2024 sarà disponibile anche con sottotitoli in lingua italiana, così da poter seguire accuratamente tutti gli aggiornamenti arrivati direttamente dagli sviluppatori.

Vedere l'evento in lingua italiana è semplicissimo: basterà semplicemente collegarsi al seguente indirizzo a partire dalle ore 21:00, oppure aggiornare questa stessa pagina grazie all'embed che allegheremo di seguito.

In alternativa, potrete collegarvi al canale Twitch di Xbox oppure alla pagina Facebook ufficiale, ma per questi metodi alternativi non dovrebbe essere garantita la presenza dei sottotitoli italiani.

Ovviamente anche la nostra redazione di SpazioGames.it seguirà l'evento in diretta: vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine con un recap dedicato e con notizie dedicate agli annunci più importanti.

Secondo le prime indiscrezioni, l'evento dovrebbe durare all'incirca 48 minuti: non possiamo che consigliarvi di segnare l'appuntamento nella vostra sveglia e augurarvi buon divertimento con le novità dal mondo Xbox!

A tal proposito, Microsoft ha già chiarito che non dovrebbero esserci particolari sorprese rispetto allo scorso anno, quando molti di voi ricorderanno che fu svelato il bellissimo Hi-Fi Rush, rilasciato direttamente lo stesso giorno gratis su Xbox Game Pass.

Questa volta, la casa di Redmond ha chiarito che tutti i giochi di cui si parlerà nello show verranno pubblicati solo in seguito, dunque moderate appropriatamente le vostre aspettative.