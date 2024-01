Xbox Developer_Direct di gennaio è ufficiale: ecco la data

Microsoft ha deciso di ritentare la formula del Nintendo Direct con il secondo Xbox Developer_Direct, previsto per il 18 gennaio 2024.

«Presentato dagli stessi creatori dei giochi, Developer_Direct offre uno sguardo approfondito sui titoli in uscita, su come vengono creati e su chi li sta creando», si legge nel comunicato.

«Visiteremo MachineGames in Svezia per controllare il loro gioco di Indiana Jones, passeremo dagli uffici di Obsidian a Irvine per saperne di più su Avowed, ci recheremo nella sede di Oxide Games nel Maryland per conoscere Ara: History Untold e faremo un viaggio a Cambridge, in Inghilterra, per vedere Senua's Saga: Hellblade II di Ninja Theory.»

E ancora: «Si noti che in questo show non ci saranno aggiornamenti sui giochi di Activision Blizzard, ma è possibile attendere notizie da questi team nel corso dell'anno.»

Lo show sarà una celebrazione di una selezione dei giochi in uscita per Xbox: «È anche un'altra parte del nostro impegno a portare costantemente ai giocatori Xbox esperienze imperdibili. Il 2024 è iniziato con il botto per i membri del Game Pass, e ci si può aspettare che questa line-up includa altri incredibili giochi di Xbox e dei nostri partner nel corso dell'anno.»

I fan devono quindi sintonizzarsi sui canali Xbox alle 21 ora italiana del 18 gennaio, per vedere tutte le novità.

Poco dopo la conclusione del Developer_Direct, ZeniMax Online Studios ospiterà The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal, una presentazione indipendente in cui il team di sviluppo svelerà il prossimo capitolo principale del gioco, tra cui la nuova zona, la trama e altre importanti caratteristiche in arrivo con il più grande aggiornamento di quest'anno.

