Indiana Jones di Bethesda si mostra e ha un titolo ufficiale

Il nuovo gioco di Indiana Jones prodotto da Bethesda è protagonista del Developer_Direct di oggi, e finalmente mostra le sue carte.

I fan di Indy non vedevano l'ora di vestire nuovamente i panni dell'archeologo più famoso del mondo in un videogioco a lui dedicato.

Del resto, gli sviluppatori avevano promesso di essersi ispirati a I Predatori dell’Arca Perduta, primo film della serie, quindi ovvio che l'hype fosse elevato.

Ora, dopo la conferma che Indy si sarebbe mostrato in occasione dellXbox Developer_Direct di gennaio, è il momento di scoprire di cosa si tratta.

Indiana Jones and the Great Circle è infatti il titolo ufficiale del gioco, inquadrato interamente in prima persona (ad eccezione di alcuni momenti in cui penzola con la sua frusta da una piattaforma all'altra).

La storia avrà luogo tra I Predatori dell’Arca Perduta e L'Ultima Crociata e a quanto pare ci sarà modo di visitare anfratti da esplorare, tombe, foreste pluviali che ci attendono al varco e segreti nascosti nel cuore dell'Egitto, in percorsi multipli assolutamente non lineari.

Il personaggio principale ha ovviamente sia l'aspetto del grande Harrison Ford, doppiato però da Troy Baker, mentre la colonna sonora catturerà l'essenza delle storiche OST di John Williams. Al fianco di Indy avremo anche una co-protagonista chiamata Gina.

Mesi fa Todd Howard aveva svelato i primi dettagli sul nuovo Indiana Jones di Bethesda, senza contare che in molti si erano domandati quale sarebbe stato il setting del gioco.

Xbox Developer_Direct 2024 è in ogni caso disponibile anche con sottotitoli in lingua italiana, così da poter seguire accuratamente tutti gli aggiornamenti arrivati direttamente dagli sviluppatori: basterà semplicemente collegarsi al seguente indirizzo a partire dalle ore 21, oppure aggiornare la stessa pagina.