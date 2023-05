Dragon's Dogma 2 mostrato a sorpresa al PlayStation Showcase

Hideaki Itsuno aveva promesso che ulteriori informazioni sull'attesissimo Dragon's Dogma 2 sarebbero arrivate nel 2023 e così è stato.

Nel corso del PlayStation Showcase è stato mostrato a sorpresa il nuovo capitolo dell'action fantasy Capcom (che trovate su Amazon).

Nel trailer, veniamo introdotti al mondo di gioco, all'uso di armi e magie, ai personaggi che animeranno la nuova epica.

Al momento, tuttavia, sembra latitare una data di uscita, così come manca anche solo una finestra di lancio. Poco sotto, il nuovo trailer ufficiale.

Uscito inizialmente nel 2012 per PS3 e Xbox 360, Dragon's Dogma è un RPG fantasy hack 'n' slash che cercava di portare elementi tipicamente online in un'avventura per giocatore singolo.

Tra le caratteristiche chiave, il gioco introdusse il sistema delle Pedine, il quale permetteva al giocatore di inviare PNG dalla propria partita a quella di altri giocatori. Staremo a vedere se il sequel erediterà lo stesso sistema di gioco (cosa alquanto probabile).

Del resto, ai tempi dell’annuncio del secondo capitolo, gli utenti avevano deciso di riscoprire in massa il primo amatissimo Dragon’s Dogma.

Ma non solo: sappiamo anche che Netflix ha deciso di puntare sulla proprietà intellettuale per la produzione di una serie animata – di cui vi abbiamo detto tutto (senza spoiler) nella nostra recensione.

Se volete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale del PlayStation Showcase, recuperate il nostro recap!