Alan Wake 2 è tornato e abbiamo la data di uscita

Alan Wake 2, il sequel del celebre titolo di Remedy, è ancora in lavorazione, sebbene dopo l’annuncio il gioco sia sparito dai radar. Ora, però, il gioco è tornato al PlayStation Showcase.

Archiviato Alan Wake Remastered, edizione per le nuove generazioni del primo capitolo (che potete acquistare in sconto su Amazon), è ora tempo di parlare del nuovo capitolo.

Nonostante il primo capitolo non sia rivelato un successo commerciale, non ci sarebbe stato alcun rallentamento su Alan Wake 2, cosa questa che ha tranquillizzato i fan.

Lo scrittore maledetto della software house finlandese torna con un gioco che sembra farci vestire i panni di una agente dell'FBI che tenterà di ritrovare le tracce dell'autore.

Il trailer decisamente inquietante e pieno di creature dalle tinte horror, anticipa l'uscita attesa per il 17 ottobre 2023.

Ora, dopo che il boss di Remedy Sam Lake si è lasciato andare riguardo lo stato dei lavori, il team di sviluppo è tornato a mostrare il gioco in tutto il splendore.

Ma non solo: tempo fa è arrivata una notizia importante per chi ama lo scrittore maledetto, visto che il primo gioco diventerà una serie TV dai produttori di The Walking Dead.

Se volete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale del PlayStation Showcase, recuperate il nostro recap!