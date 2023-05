Metal Gear Solid 3 Remake è ufficiale e c'è il trailer!

Era nell'aria da settimane, forse mesi, ma il momento è giunto: nel corso del PlayStation Showcase è stato finalmente alzato il sipario su Metal Gear Solid 3 Remake.

La saga di Hideo Kojima, il cui ultimo capitolo lo trovate su Amazon, era uno dei ritorni più ambiti dei fan, che a quanto pare hanno visto i loro desideri esaudirsi.

Il gioco, sviluppato da Virtous, è un re-imagining dell'episodio originale, uscito a inizio anni 2000 su console PlayStation 2.

Poco sotto, nel player dedicato, trovate il trailer ufficiale del gioco, chiamato Metal Gear Solid Δ Snake Eater, dove quel simbolo sta a significare "Delta".

Orde di formiche si susseguono in un trailer realizzato non in grafica di gioco, che trovate poco sotto.

Sembra proprio che Metal Gear Solid 3 Remake sarà accompagnato da una Metal Gear Solid Classic Collection Vol. 1, come trapelato in queste ore previsto per l'autunno 2023.

