Sony ha deciso su quale piattaforma streaming uscirà il film di Uncharted

Netflix ha raggiunto un accordo con Sony Pictures per portare i film dello studio cinematografico attesi nel 2022 anche sul catalogo streaming, dopo l’eventuale uscita nelle sale. Questo include pellicole come Uncharted, il film dedicato alle avventure del giovane Nathan Drake, oltre che Ghost of Tsushima, Morbius e Spider-Man: Un Nuovo Universo 2.

I film Sony approderanno su Netflix dopo la prima “finestra a pagamento”, il che significa che saranno rilasciati in streaming solo dopo la loro corsa nelle sale e dopo l’uscita dell’home entertainment. Tale finestra “pay one” è generalmente di circa 18 mesi, secondo The Hollywood Reporter.

Netflix ha anche accesso a una libreria di film Sony Pictures oltre a finanziare “un certo numero” di film della compagnia previsti nei prossimi mesi. Va detto però che l’accordo non prevede l’inclusione di pellicola Sony e Marvel previste nel 2021, come Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home.

Non è chiaro – sebbene sia in ogni caso molto probabile – se l’accordo coinvolga anche paesi al di fuori degli Stati Uniti d’America, Italia inclusa.

Ricordiamo in ogni caso che gli amanti dei film tratti dai videogiochi devono attendere il nuovo live action di Mortal Kombat (previsto a fine aprile) e quello di Resident Evil, oltre ai (presunti) progetti dedicati a Demon’s Souls e Horizon: Zero Dawn, non ancora confermati ufficialmente.

Il film di Uncharted racconterà la storia di un giovane Drake, interpretato da Tom Holland, raccontando quindi le sue origini di predatore di tombe, accompagnato dal suo mentore e amico Sully (Mark Wahlberg). Nel cast film anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle, in ruoli ancora da chiarire.