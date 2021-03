The Last of Us ha un’intera location presa da Uncharted 3 (copia e incolla)

The Last of Us è sicuramente uno dei capolavori della generazione PS3, prima ancora che il sequel (uscito su PS4) facesse man bassa di record e premi. Incredibile come il gioco originale targato Naughty Dog sia ancora pieno di segreti ed Easter Egg tutti da scoprire.

Ora, come riportato da GamesRadar+, nel Subreddit del gioco un giocatore piuttosto sveglio ha scoperto che una location tratta da Uncharted 3: L’inganno di Drake è presente – nella sua interezza – in The Last of Us.

Il bar chiamato O’Sullivans – con molta probabilità un riferimento al personaggio di Sully nella saga di Uncharted – appare in entrambi i giochi, sebbene nell’avventura di Joel il locale appaia messo decisamente peggio (per via dell’ambientazione post-apocalittica).

Poco sotto, un’immagine che mette a confronto le due location, lasciando ben poco spazio ai dubbi del caso:

In Uncharted 3 il bar si trova effettivamente a Londra, ben lontano da Pittsburgh -negli USA – dove Joel, Ellie, Sam e Henry stanno tentando di sopravvivere a tutti costi.

Tuttavia, come un altro fan ha fantasiosamente suggerito via Reddit, nulla esclude che possa trattarsi di una catena di ristorazione, dotata quindi della stessa tipologia di arredamento. Forse, la soluzione più semplice è quella del semplice omaggio (sperando non si tratti invece di un vero e proprio riciclo di assets).

Vi ricordiamo che alcuni giorni fa, relativamente alla seconda avventura di Ellie, vi avevamo raccontato di un singolare segreto nascosto nel «momento giraffa», così come l’utente Reddit kheinrichs547 aveva scovato un indizio che suggeriva che le serie Uncharted e The Last of Us farebbero parte dello stesso universo videoludico.

The Last of Us è disponibile su PS3 e su PS4 in una versione rimasterizzata per l’occasione. Uncharted 3, sempre sviluppato da Naughty Dog, è anch’esso disponibile sulle medesime piattaforme.