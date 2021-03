Demon’s Souls porterà i soulslike anche al cinema, nel film ufficiale?

Demon’s Souls è il capostipite del genere soulslike, disponibile da diverse settimane in esclusiva assoluta su console PlayStation 5 grazie all’ottimo remake sviluppato da Bluepoint Games (si tratta infatti di uno dei giochi più apprezzati tra quelli resi disponibili al lancio della console next-gen Sony).

Il rifacimento del titolo uscito su PS3 diversi anni fa (più precisamente nel 2009) potrebbe ora continuare la sua corsa, lontano però dal mondo dei videogiochi.

Stando a un report di Giant Freaking Robot (via PSU), l’acclamato gioco di ruolo d’azione potrebbe presto diventare un vero e proprio film. Si tratterebbe infatti di una produzione piuttosto importante per Sony, il che non sorprende considerando la popolarità di Demon’s Souls e il sempre crescente interesse verso il genere dei souls.

Non è chiaro se il progetto conterrà al suo interno anche elementi presi di peso dalla mitologia di Dark Souls, sequel “ufficioso” di Demon’s Souls, oppure si tratterà di un lungometraggio ambientato solo ed esclusivamente nel regno di Boletaria.

In attesa di una conferma ufficiale, ricordiamo che Sony sta guardando con molto interesse al grande e al piccolo schermo: in primis è in arrivo il film di Uncharted, con Nathan Drake interpretato da Tom Holland, purtroppo rinviato causa coronavirus. Per quanto riguarda le serie TV, impossibile non segnalare l’arrivo di uno show dedicato a The Last of Us, capolavoro targato Naughty Dog. Insomma, la varietà non manca di certo.

Nella nostra recensione di Demon’s Souls su PS5 vi abbiamo spiegato che il gioco «fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Demon’s Souls è disponibile su console PlayStation 5, la console Sony disponibile in Europa dallo scorso 19 novembre 2020.