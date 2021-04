Anche Horizon: Zero Dawn diventa un film?

Gli ultimi mesi sono particolarmente floridi per quanto riguarda i film e le serie TV tratte dai videogiochi: a fine aprile sarà infatti il turno di Mortal Kombat, seguito poi dal film dedicato ad Uncharted e lo show HBO di The Last of Us (le cui riprese dovrebbero partire nel corso della prossima estate, terminando nel 2022).

A quanto pare, un altro importante franchise appartenente al mondo PlayStation potrebbe presto sbarcare sul grande schermo: stiamo parlando di Horizon: Zero Dawn.

Un'immagine di Aloy.

Un insider ha infatti rivelato al portale GiantFreakingRobot che Sony Pictures avrebbe intenzione di portare al cinema le avventure della coraggiosa Aloy, sebbene al momento manchino ovviamente tutte le conferme del caso.

L’annuncio della lavorazione della pellicola dovrebbe avvenire nel corso del 2021, magari anticipando in qualche modo l’uscita di Horizon: Forbidden West (il sequel atteso su PS4 e PS5 durante l’anno, salvo ritardi). La cosa non sorprenderebbe più di tanto, visto che il franchise sviluppato da Guerrilla Games è sicuramente tra i più importanti e redditizi degli ultimi anni.

Di recente si era vociferato che anche Demon’s Souls – il noto soulslike uscito di recente anche su PS5 in un ottimo remake – avrebbe presto ricevuto il suo lungometraggio ufficiale, sebbene anche in questo caso non sembrano esserci state conferme ufficiali. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

A febbraio 2021, Ashley Burch – la doppiatrice di Aloy – ha parlato a grandi linee del sequel e del suo personaggio, e di ciò che sarà chiamato ad affrontare nella sua seconda avventura prevista sugli scaffali nel corso dei prossimi mesi.

L’originale Horizon: Zero Dawn è uscito, oltre che su console PS4, anche su PC (qui trovate la nostra video recensione dedicata).