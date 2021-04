Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la nuova trama svela la scelta del titolo

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il film che riavvierà ufficialmente il franchise di Capcom sul grande schermo, è stato da poco rimandato di alcuni mesi.

Nonostante l’amara sorpresa, Sony Pictures ha ora rilasciato la nuova sinossi della pellicola, la quale farà sicuramente la gioia dei fan storici della saga di Biohazard (via MovieWeb).

La trama offre molti più dettagli su ciò che il pubblico può aspettarsi dal nuovo adattamento del videogioco, visto che la sinossi giustifica in toto anche la scelta del titolo (chiaro rimando ai primi tre episodi della serie di survival horror):

Raccoon City, un tempo dimora del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una terra desolata, ma con un grande male che cresce sotto la sua superficie. Quando questo male viene scatenato, i cittadini cambieranno per sempre, tanto che un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà cooperare per scoprire la verità dietro l’Umbrella e sopravvivere alle tenebre.

Il film di Resident Evil punterà quindi a mantenersi il più fedele possibile ai videogiochi originali, riportandoci nelle classiche atmosfere vissute a fine anni ’90. Le vicende si svolgeranno quindi nel 1998 e racconteranno l’assalto degli zombie: tra le location storiche sono attese sia magione del gioco originale, sia l’iconica stazione di polizia del secondo.

Prodotto da Constantin Films, Resident Evil: Welcome to Raccoon City è atteso nelle sale americane a partire dal prossimo 24 novembre 2021. Ancora nessuna conferma per quanto riguarda un’eventuale uscita italiana (sperando che la qualità sia migliore rispetto all’ultimo film di Monster Hunter).

Nel cast troveremo Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield) e Avan Jogia (Leon S. Kennedy).

Per quanto riguarda la serie di videogiochi Capcom, Resident Evil Village è invece previsto per il 7 maggio prossimo su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.