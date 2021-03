Ghost of Tsushima, annunciato il film: alla guida il regista di John Wick

Un film di Ghost of Tsushima è attualmente in sviluppo, con Chad Stahelski di John Wick alla regia, come svelato su Deadline.

Il film è in cantiere presso Sony Pictures e PlayStation Productions, che cureranno l’adattamento dell’apprezzato action adventure di Sucker Punch.

Il gioco, viene riportato, ha venduto oltre 6.5 milioni di copie fin dal suo lancio nel luglio 2020 come esclusiva PS4.

Stahelski, Alex Young e Jason Spitz sono addetti alla produzione attraverso la loro compagnia 87Eleven Entertainment.

Asada Qizilbash e Carter Swan saranno invece i produttori per conto di PlayStation Productions, ma c’è un dettaglio di non poco conto.

Leggi anche: PlayStation Productions realizzerà film e serie TV sulle IP Sony

Come sta accadendo sulla serie di The Last of Us, anche i creatori del gioco avranno un ruolo come produttori esecutivi.

Tuttavia, in questo caso, sarà l’intera Sucker Punch Productions ad avere questo incarico, non soltanto una persona; Peter Kang, per conto dello studio, supervisionerà la qualità del tie-in.

«Siamo entusiasti di collaborare con Chad e 87Eleven Entertainment per portare la loro visione della storia di Jin sul grande schermo», ha spiegato Qizilbash.

«Amiamo lavorare con partner creativi come Chad, che hanno passione per i nostri giochi, assicurando che possiamo creare adattamenti ricchi che entusiasmeranno i nostri fan e nuovi pubblici».

Sucker Punch ha subito dato la propria benedizione pubblica, dichiarandosi grande fan di Chad Stahelski su Twitter.

Ghost of Tsushima on the big screen! We’re huge fans of Chad Stahelski and can’t wait to see his take on Jin's journey! https://t.co/4g1gmDL67I — Ghost of Tsushima 🎮 Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) March 25, 2021

La notizia è stata anche confermata poco dopo il reveal in un breve post firmato dal game director Nate Fox sul blog ufficiale PlayStation.

«La sua visione profetica, sostenuta da anni di esperienza, ha dato vita ad alcune delle scene di azione più belle mai realizzate», ha spiegato Fox a proposito della nomina del regista.

«Se c’è qualcuno che può far prendere vita alla tensione al cardiopalmo dei combattimenti con katana di Jin, quello è proprio Chad Stahelski».

Il game director ha colto l’occasione, in veste di ambasciatore fresco di nomina dell’isola, per invitare i giocatori a visitare Tsushima non appena l’emergenza sanitaria lo permetterà.

Il film non ha ancora una finestra di lancio ma, evidentemente, la cornice narrativa sarà la stessa del gioco.

Stahelski è attualmente impegnato nell’inizio delle riprese di John Wick 4, per cui questo progetto sarà avviato soltanto in un secondo momento.

Il successo commerciale di Ghost of Tsushima gli ha garantito in via ufficiosa un sequel videoludico, che dovrebbe essere già in cantiere.

Curiosamente, il gioco è ispirato al cinema e in particolare a quello di un autore come Akira Kurosawa, per cui vederlo in un film sarà come la chiusura di un cerchio.