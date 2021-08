Scordatevi The Elder Scrolls VI su PS5, per un noto giornalista vicino a Xbox

«Decideremo caso per caso». Fu questa la risposta che Phil Spencer, a capo del mondo Xbox, diede a coloro che si domandavano se, dopo l’acquisizione di ZeniMax Media e di Bethesda Softworks, ci si potesse aspettare che i titoli della nota compagnia diventassero esclusivi delle piattaforme Microsoft.

Tra questi titoli, sappiamo, rientra ad esempio anche Starfield, la cui esclusività è stata già confermata e che arriverà il prossimo 11/11/22, esattamente undici anni dopo quell’11/11/11 che consegnò The Elder Scrolls V: Skyrim all’imperitura memoria del mondo videoludico.

Ma cosa ne sarà, invece, di The Elder Scrolls VI, l’attesissimo nuovo episodio della saga di giochi di ruolo open world? Seguirà la via di Starfield, aprendosi solo ai giocatori su Windows e Xbox, o potremo vederlo anche su PlayStation?

Quando venne interrogato in merito, lo scorso anno, Todd Howard di Bethesda Game Studios anticipò di ritenere difficile non vedere l’ambizioso gioco su tutte le piattaforme, visto anche lo sterminato pubblico che il franchise ha anche sulle console Sony.

D’altro canto, però, TES VI sarebbe una carta davvero molto ghiotta da giocare per Xbox Game Pass, e attrarrebbe verso l’abbonamento tantissime persone: considerando che anche alla Gamescom Xbox ha sottolineato di non essere interessata a vendere l’hardware (pensate a xCloud versione console), ma a portare ovunque il servizio in abbonamento, sarebbe un asso difficile da ignorare.

In merito si è espresso anche il noto giornalista Jeff Grubb, vicino proprio al mondo Xbox, secondo il quale non ci sono proprio dubbi: «anche The Elder Scrolls VI è in piano come esclusiva Xbox».

No. And also Elder Scrolls 6 is planned as Xbox exclusive as well. https://t.co/K4VCC5DrXL — Jeff Grubb (@JeffGrubb) August 30, 2021

Il commento arriva in seguito a delle dichiarazioni di Pete Hines, a capo del marketing e della comunicazione di Bethesda, che sembrava voler lasciare aperta la porta anche per uno sbarco di Starfield su PS5, in futuro, perché la filosofia di Microsoft non è quella di dire ai giocatori su PlayStation «non giocherete mai più niente di Bethesda, mai più».

Per Grubb, quindi, questo commento è un po’ un modo di lasciare la porta aperta, ma le decisioni sarebbero già state prese e quindi a suo dire anche l’erede del Dovahkiin avrà diritto alle sue scorrazzate solo all’interno del mondo Xbox.

Starfield

Vedremo se le informazioni in possesso del giornalista saranno confermate e se magari arriveranno dettagli aggiuntivi direttamente per bocca di Bethesda o Phil Spencer. In precedenza, il dirigente aveva anche sottolineato come Xbox non avesse «bisogno» di portare i giochi Bethesda anche su PlayStation per poter rendere fruttuosa, anche dal punto di vista economico, la nuova entrata negli Xbox Game Studios.

Per il momento, sicuramente c’è tempo: Bethesda Game Studios è concentrata su Starfield e l’uscita TES VI è ancora spaventosamente remota, quindi mettetevi comodi in attesa di tutti i dettagli che non mancheremo di riferirvi. Quando e se arriveranno, ovviamente.

Nel frattempo, preparatevi ai dieci anni di Skyrim con la sua nuova edizione celebrativa, in arrivo anche su console di nuova generazione.