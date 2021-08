Dieci anni dopo, annunciato Skyrim Anniversary Edition (e c’è l’upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X)

Uscito l’11/11/11, The Elder Scrolls V: Skyrim è uno dei più apprezzati (e longevi) giochi di ruolo open world che vi potrebbero venire in mente. Rispetto alla release originale di dieci anni fa, il gioco ha calcato poi i teatri della generazione successiva, quella di PS4 e Xbox One, e ora è pronto a farsi valere anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Lo ha annunciato oggi Bethesda Softworks – parte di Microsoft e dei suoi Xbox Game Studios.

Il fatto che il titolo ambientato nelle lande del nord di Tamriel sia rimasto come un’istituzione tra gli appassionati del genere si vede chiaramente anche solo dal fatto che, dieci anni dopo, ci siano ancora chiacchiere sulle sue curiosità, come quelle relative alle volpi e alle loro funzioni. Insieme alle curiosità, però, si sono diffusi anche tormentoni legati proprio alla capillarità di Skyrim, con perfino Bethesda che arrivò a scherzare sul fatto che ormai girasse perfino sui frigoriferi.

Sicuramente, sarà molto più comodo giocarci sulle console di nuova generazione. La notizia sta soprattutto nel fatto che l’upgrade sia destinato anche a PlayStation 5, il che conferma le parole di Spencer che affermò di voler decidere volta per volta su quali piattaforme portare i giochi di casa Bethesda, ora che sono frecce all’arco di Xbox.

La The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition includerà al suo interno tutti i contenuti del precedente Skyrim: Special Edition, insieme a oltre 500 contenuti del Creation Club. Inoltre, sarà introdotta una nuova meccanica di pesca, in caso vogliate divertirvi presso i corsi d’acqua e i laghi di Skyrim – magari quando non sono ghiacciati, chiaramente.

Bethesda ha anticipato che chi possiede Special Edition potrà acquistare l’upgrade alla Anniversary. Traduciamo dal comunicato di Bethesda in merito alla policy di acquisto e upgrade gratuito su console di nuova generazione:

I possessori di Skyrim Special Edition che possiedono PS5 e Xbox Series X|S, e coloro che hanno Xbox Game Pass su Xbox Series X|S, riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione migliorata, l’11 novembre, per i loro sistemi di gioco.

L’upgrade gratuito, quindi, come precisato dal comunicato è legato alla Special Edition, che per l’occasione sarà aggiornata con la modalità pesca, la modalità survival e nuove quest da Saints and Seducers. La Anniversary Edition includerà, oltre a tutto questo, anche più di 500 contenuti extra dal Creation Club, come citato in precedenza.

In questo caso, Bethesda aggiunge:

Coloro che possiedono già Skyrim: Special Edition e gli abbonati a Xbox Game pass avranno anche la possibilità di acquistare l’upgrade alla Anniversary Edition dalla Special Edition, per avere i contenuti aggiuntivi di questa versione.

Il nuovo mini-gioco della pesca, sottolineiamo, sarà reso disponibile anche su PC e non solo su console. L’uscita di Anniversary Edition è attesa su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

Bethesda Game Studios è anche al lavoro su The Elder Scrolls VI, atteso nuovo episodio della serie di giochi di ruolo ambientati a Tamriel. Tuttavia, da diversi anni tutto tace intorno al videogioco, annunciato più che altro come dichiarazioni di intenti circa il futuro delle produzioni della compagnia, mentre il team si concentra sul già citato Starfield.

Chissà però se, dieci anni dopo l’uscita, anche TES VI riuscirà a replicare il successo del suo illustre predecessore, godendo dell’ennesima nuova edizione per la terza generazione di piattaforme diverse.