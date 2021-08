xCloud arriva su console nel 2021: Xbox One farà girare i giochi next-gen

Microsoft ha annunciato che xCloud, ora chiamato Xbox Cloud Gaming, sarà disponibile presto su console.

Il servizio di gioco in streaming sarà disponibile su console come parte dell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Tecnicamente, l’obiettivo saranno una risoluzione di 1080p ad un frame rate massimo di 60 fotogrammi al secondo.

Grazie a questa integrazione, i giocatori potranno risparmiare spazio sui dischi rigidi o a stato solido delle loro console.

Inoltre, i giocatori su Xbox One potranno godersi i titoli in uscita esclusivamente su Xbox Series X e S molto presto.

Tra i primi giochi a godere di questa opportunità figurano Microsoft Flight Simulator, appena uscito su Xbox Series X|S, e The Medium, un’esclusiva next-gen dei creatori di Blair Witch.

Per accedere ai titoli non bisognerà far altro che dirigersi sulla propria dashboard, alla voce Xbox Game Pass, e cercare giochi che supportino il cloud per avviarli subito.

Questi avranno la speciale icona della nuova vicino alla voce “Gioca”, che sarà posizionata alla sinistra della classica “Installa”.

Questa possibilità è stata caldeggiata a lungo e adesso ne abbiamo finalmente l’ufficialità, con una finestra di lancio.

Sulle console next-gen, questo annuncio significa anche che gli utenti non dovranno attendere tempi di download ed installazione per i loro nuovi giochi.

L’arrivo di xCloud su Xbox One e Xbox Series X|S è programmato per le vacanze natalizie del 2021, ed è dunque a portata di mano.

L’integrazione su console sarà avviata gradualmente nel corso dell’autunno, però, per gli utenti di Xbox Insider.

Ad ora, Xbox Cloud Gaming è disponibile sui device PC Windows tramite browser e mobile con sistemi operativi iOS e Android.

Le console sia next-gen che in particolare old-gen sono uno step naturale per il servizio, se consideriamo che ha appena aggiornato la propria qualità al livello di Xbox Series X.