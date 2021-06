The Elder Scrolls VI, Bethesda svela a che punto è (e sono brutte notizie)

In un’intervista fresca di pubblicazione, Todd Howard si è intrattenuto a discutere di The Elder Scrolls VI, dando un’idea di quando potremo aspettarci l’uscita.

L’atteso RPG, seguito dell’acclamato Skyrim, è stato annunciato ormai qualche anno fa con un semplice teaser.

Da allora, non si è fatto più rivedere e i fan sono rimasti soltanto con un pugno di vaghe teorie non confermate.

Curiosamente, una di queste ultime vorrebbe che la mappa di TES 6 sia stata nascosta nel trailer di presentazione di Starfield all’E3 2021.

Con il Telegraph (come riportato da VGC), Howard, responsabile dei Bethesda Game Studios, ha fatto il punto sullo stato del progetto The Elder Scrolls VI.

A suo dire, «è bene pensare di The Elder Scrolls VI come [di un progetto] ancora in una fase di design», ha spiegato.

Questo vuol dire che lo sviluppo dell’erede di Skyrim non è ancora entrato nel vivo, nonostante il reveal sia avvenuto ormai nel 2018.

«Ma stiamo controllando la tecnologia: ‘questo reggerà le cose che vogliamo fare in quel gioco?’. Ogni gioco avrà alcune suite di tecnologia, quindi The Elder Scrolls VI avrà alcune aggiunte al Creation Engine 2 che saranno richieste da quel gioco».

La notizia è infatti che la tecnologia di The Elder Scrolls VI sarà la stessa di quella di Starfield, poiché il Creation Engine 2 è stato progettato per entrambi.

«È una nuova base tecnologica. La vasta maggioranza del nostro lavoro di sviluppo è su Starfield in questo momento ma tutti lavorano a tutto, quindi i progetti sono come interconnessi», ha concluso Howard.

Evidentemente, dunque, ci vorrà ancora molto ma non così tanto come si potrebbe pensare: di fatto, le fondamenta sono già state gettate.

Non è chiaro se The Elder Scrolls VI sarà un’esclusiva Xbox, e la cosa è oggetto di discussione ormai da mesi.

Quel che è certo è che, come abbiamo sviscerato in un articolo, l’inclusione del titolo su Xbox Game Pass farà in modo che ci giochino molte più persone che in passato.

Anche Bethesda la pensa così, sebbene l’addio a PlayStation abbia generato non poche polemiche nelle ultime settimane.