Sconti fino all’80% per il Mega Lunedì di Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato l’imperdibile iniziativa Mega Lunedì, grazie alla quale potrete mettere le mani su tantissimi prodotti di stampo nerd e geek con sconti che arrivano sino all’80%. Le promozioni attive sono molteplici e coinvolgono molteplici categorie, dalla tecnologia al merchandise, abbigliamento, vinili, LEGO ed altro ancora.

Tra le offerte più interessanti della giornata odierna, vi segnaliamo in particolar modo quella relativa alle cuffie wireless BOSE Quiet Comfort 35 II, che potete portarvi a casa a soli 214,99€, rispetto ai 300,49€ di listino, consentendovi di risparmiare ben 85,5€. L’headset è dotato di un’avanzata tecnologia di riduzione del rumore, mentre, grazie all’integrazione di Google Assistant potrete riprodurre musica, ricevere messaggi di testo e rispondere alle vostre chiamate senza dover ricorrere al telefono. I materiali resistenti agli urti, il nylon rinforzato in fibra di vetro e l’acciaio inossidabile resistente alla corrosione le rendono adatte a una vita sempre in movimento. Le cuffie BOSE Quiet Comfort 35 II non sono solo morbide, ma vantano anche materiali di alta qualità. Grazie al rivestimento in Alcantara, ovvero il morbido tessuto utilizzato per la costruzione di yacht e automobili di lusso, offrono il massimo comfort anche se indossate per l’intera giornata.

I veri cinefili, inoltre, non potranno di certo lasciarsi sfuggire il mega cofanetto in edizione limitata dedicata al celeberrimo regista Stanley Kubrick, acquistabile a soli 51,99€, rispetto ai 115,49€ di listino, al cui interno si trovano ben sette classici rimasterizzati in 4K con un gran numero di documentari esclusivi.

Questi sono alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Zavvi e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

