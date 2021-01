Arrivano i bundle di San Valentino di Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione interessante, soprattutto visto il prossimo arrivo di San Valentino, che offre la possibilità di acquistare speciali bundle che comprendono una Felpa e un Funko Pop! di Star Wars a tema a soli 29,99€!

Tutti i prodotti possiedono la licenza ufficiale Star Wars e, per quanto riguarda le felpe, troviamo quella Valentine’s Pixel Montage, che ripropone, in versione stilizzata, alcuni protagonisti della celeberrima serie all’interno di un cuore, mentre la Valentine’s Vader In Love ha come protagonista il temibile villain della trilogia originale in un’inedita versione innamorata. Ricordiamo che le felpe commercializzate da Zavvi sono realizzate al 80% in cotone ed al 20% in poliestere. Nel caso preferiate una maggiore comodità, vi consigliamo di effettuare l’ordine indicando una taglia in più.

Per ciò che concerne i Punko Pop!, invece, troviamo le edizioni Vader con Cuore, Stormtrooper con Cuore, Chewbacca Cupido e Yoda con Cuore, statuette speciali in colore rosa che vedono alcuni dei più popolari personaggi della saga in una variante speciale a tema San Valentino.

Insomma, se volete fare un regalo di San Valentino particolare ad un appassionato (o appassionata) di Star Wars, Zavvi ha proprio l’offerta giusta per voi! Vi riportiamo di seguito, per comodità, l’elenco completo dei prodotti che fanno parte della promozione, ricordandovi che il bundle felpa + Funko Pop! può essere vostro per soli 29,99€ (basta aggiungere entrambi gli articoli nel carrello per applicare l’offerta). Il consiglio che diamo ai nostri lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine!

