Saltano quattro big in un colpo solo: Summer Game Fest al ribasso?

Summer Game Fest ha ricevuto un brutto colpo con il “ritiro” di ben quattro giochi tra i più attesi dell’evento.

Al momento dell’annuncio della partecipazione di Koch Media con un suo showcase, si erano sprecate le fantasie su un erede di Metro Exodus, e non solo.

Lo stesso Metro Exodus ha ricevuto da pochissimo un upgrade next-gen che pareva metterlo sui binari giusti almeno per un teaser del prossimo capitolo.

Tuttavia, Deep Silver – l’etichetta che fa capo a questo franchise e tanti altri, in seno a Koch Media – è intervenuta su Twitter per ridimensionare le aspettative per l’esibizione della prossima settimana.

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head’s up, you won’t see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We’ll let you know when we have news to share. — Deep Silver (@deepsilver) June 4, 2021

Per tenere sotto controllo le attese dei fan, Deep Silver è intervenuta su Twitter per far sapere che quattro big del suo portfolio non saranno allo showcase di Koch Media.

Lo showcase si terrà venerdì alle ore 21:00, proprio durante il debutto dell’Italia ad Euro 2020, ma non potrà contare su:

Dead Island

Saints Row

Metro

TimeSplitters

Questo chiarimento non è relativo soltanto alla Summer Game Fest dell’11 giugno ma anche a tutti gli altri eventi dell’E3 2021.

«Vi faremo sapere quando avremo notizie da condividere», ha precisato il publisher sui suoi canali social.

Una brutta notizia per quelli che si aspettavano le prime novità dopo anni dalla sua sparizione per quanto riguarda Dead Island 2.

Il gioco è stato dato recentemente di ritorno allo sviluppo attivo, ma pare servirà ancora altro tempo prima di rivederlo in azione.

Saints Row è stato anch’esso oggetto di teaser poco fa, ma evidentemente Volition non avrà niente di pronto per questa finestra estiva.

4A Games, allo stesso modo, ha grandi piani per il futuro ma sembra proprio che questi non verranno svelati presto.

TimeSplitters, infine, è tornato prepotentemente sotto i riflettori per via dell’annuncio di un nuovo studio che si occuperà dell’IP.

Tra quelli in rosa per un reveal all’E3 o alla Summer Game Fest era quello meno probabile, ma di certo sapere da subito di una sua assenza fa male.

A questo punto, cosa resta per gli eventi che prenderanno il via dalla prossima settimana? Date un’occhiata al nostro calendario per conoscere tutti i dettagli.

Per la prima volta, quest’anno l’E3 2021 ospiterà una conferenza mista tra Bethesda e Xbox dopo l’acquisizione formalizzata pochi mesi fa.

Come contraltare, PlayStation non terrà un suo showcase ma parteciperà in qualche modo alla Summer Game Fest.